¿Se necesita postular?: cuándo se podría acceder al bono de $30 mil por hijo y los detalles del beneficio

Tras el anuncio de Kast en la Cuenta Pública, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, detalló cómo será la entrega de este bono que beneficiará a 1,7 millones de hogares.

El presidente José Antonio Kast anunció durante la Cuenta Pública 2026 que se entregará un bono de $30 mil, el cual estará dirigido a las familias que pertenezcan al 80% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Este beneficio se entregará por cada niño o niña de entre 0 y 13 años que pertenezca al grupo familiar. Bajo este contexto, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, explicó que el bono “llegará a 2,3 millones de niños de 1,7 millones de hogares chilenos. Es una política pública de alcance significativo que amplía la cobertura de apoyos existentes y busca acompañar a las familias en una etapa particularmente exigente de la crianza”.

La medida se implementará a través de un proyecto de ley que se ingresará al Congreso durante las próximas semanas con indicación de suma urgencia. “Sabemos que las familias necesitan apoyo ahora, por lo que realizaremos todas las gestiones necesarias para que esta ayuda llegue lo antes posible. Además, confiamos en que una medida que busca aliviar el costo de vida de las familias chilenas contará con un respaldo transversal en el Congreso”, expuso la secretaria de Estado.

Cómo será la entrega del bono por hijo de $30 mil

La entrega de este beneficio es de manera automática, por lo que no será necesario realizar postulaciones ni trámites adicionales, ya que se utilizará la información disponible en los registros del Estado.

“Queremos que este apoyo llegue de manera simple y directa a las familias. Por eso será automático y no requerirá postulación”, manifestó la ministra.

En concreto, el bono se entregará por cada hijo o hija de las familias que se encuentren en el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares, sin límite en el número de niños beneficiados por hogar.

“Es un aporte de $30.000 por hijo y no existe un tope. Nuestro objetivo es apoyar a las familias que hoy están realizando la importante tarea de criar y acompañar a sus hijos”, detalló Wulf.

A lo que agregó: “Distintos estudios muestran que las edades más tempranas implican mayores desafíos económicos para las familias. Por eso decidimos focalizar este apoyo en los hogares con niños de entre 0y 13 años”.

Sumado a ello, la titular del Mideso comentó que esta decisión también responde a la necesidad de reforzar las políticas dirigidas a la infancia y a los hogares más vulnerables. “Hoy uno de cada cuatro niños en nuestro país vive bajo la línea de la pobreza. Si tenemos que reforzar la política social donde más se necesita, debemos hacerlo en los niños y en las familias que enfrentan mayores dificultades”, aseveró.

“Sabemos que este beneficio no resolverá por sí solo todas las dificultades que enfrentan las familias. Es una ayuda puntual, pero creemos que es un paso que va en la dirección correcta. Tenemos que apoyar a quienes hoy están criando y fortaleciendo a las familias chilenas”, complementó la ministra Wulf.