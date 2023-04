“No somos IA”: el apoyo de Jamie Lee Curtis a Karol G tras críticas a revista GQ por fotos retocadas

8 de Abril de 2023

La ganadora del Oscar respaldó a la artista colombiana, quien expresó su decepción por la fotografía que publicó la revista en su portada.

La cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, conocida como Karol G, sumó una nueva e inesperada aliada en su cruzada contra la revista GQ, publicación que la mostró con una serie de fotografías retocadas.

La “Bichota” fue parte del último número de la versión mexicana de la revista, en donde además de ser entrevistada apareció en una comentada sesión de imágenes, donde luce totalmente irreconocible.

En las fotos, la intérprete de “Provenza” aparece mucho más delgada y con un rostro demacrado, lejos de la figura curvilínea con la que es conocida.

La nacida en Medellín no escondió su decepción y lanzó un reclamo público en contra de los encargados de la revista.

“No se ni por donde empezar este mensaje. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, señaló la cantante urbana hace algunos días.

La artista agradeció la oportunidad de aparecer en la portada, pero declaró que “a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, cerró.

El respaldo de Jamie Lee Curtis

El reclamo de Karol G contra la revista GQ llegó más allá de Latinoamérica y fue observado por la actriz Jamie Lee Curtis, quien lanzó una potente reflexión sobre la manipulación de las imágenes de las mujeres en el mundo del espectáculo.

“Estoy tan feliz de que Karol G esté creando conciencia sobre un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo“, señaló la ganadora de los premios Oscar en su cuenta de Instagram.

La estrella hollywoodense de 64 años añadió que “somos seres humanos. No somos IA (inteligencia artificial) y este genocidio contra lo naturalmente bello es alarmante y hay que hablarlo”.

“Me anima mucho que una persona joven se una al coro de la desaprobación (…) La industria de los cosméticos quiere que te mires en el espejo y te odies a ti mismo y luego compres su mierda“, cerró la recordada protagonista de Halloween y Mentiras verdaderas.