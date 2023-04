“El Pulguita”: el joven actor de Mis Hermanos Sueñan Despiertos que falleció

21 de Abril de 2023

La muerte de César Herrera ocurrió hace meses pero recién se dio a conocer este jueves.

Compartir

César Herrera, joven actor, falleció por causas que se desconocen. Un hecho que ocurrió hace meses pero que recién se dio a conocer durante la tarde de este jueves por parte del equipo de la película Mis Hermanos Sueñan Despiertos (2021), la cual protagonizó junto a Iván Cáceres.

“Con mucho pesar les contamos que César Herrera, el talentoso actor que interpretó a Franco (El Pulguita), falleció hace unos meses. Por respeto a su familia y amigos decidimos esperar un tiempo prudente antes de comunicar la noticia a todos quienes se maravillaron con su trabajo”, consignaron en la publicación en redes sociales.

Según indicaron, “cuando nos enteramos con el equipo de la película, fue un balde de agua fría. Durante el rodaje, César fue el hermano menor de todos los que trabajamos para contar esta historia”.

“Gracioso, cariñoso y pelusón, pero increíblemente profesional a la hora de actuar y siempre listo para dar todo de sí”, agregaron.

El dolor de perder a César Herrera

Uno de los que se vio más afectados con la muerte de César Herrera fue Iván Cáceres, quien en Mis Hermanos Sueñan Despiertos interpretó a su hermano mayor.

“La pena que siento es enorme. Me dolió mucho tu partida hermano y estos meses he tratado de no pensar, tenía el sueño de que volviéramos a trabajar juntos, me hubiera gustado verte crecer y me destroza saber que eso ya no es posible”, señaló el joven intérprete.

Cáceres recordó que “la primera vez que te vi estabas chiquito, aún no eras más alto que yo, pero cuando nos volvimos a juntar ya no eras el mini pulga, habías crecido bastante pero seguías teniendo la misma cara de niño“.

“Te veía como mi hermano chico y en parte lo fuiste para mí. Te tomé mucho cariño, te llevaré en mi corazón siempre y cada vez que grabe algo te lo dedicaré. Haré esto por los dos. Eras un genio al momento de actuar. Te extrañare mucho César”, cerró.