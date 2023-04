Falleció a los 96 años: el legado que dejó Harry Belafonte

25 de Abril de 2023

Harry Belafonte, quien fue activista, cantante y actor, falleció producto de una insuficiencia cardiaca.

Harold George Belafonte, Jr. ​más conocido como Harry Belafonte, falleció en horas de la mañana de este martes a los 96 años en su residencia en Nueva York, según confirmó su vocero Ken Sunshine. La causa de su deceso se debió a una insuficiencia cardiaca congestiva.

Apodado como el “Rey del Calypso“, el estadounidense de ascendencia jamaicana se desempeñó actor, cantante y activista fue una figura que se destacó por su defensa de los derechos civiles.

El mencionado apodo se lo ganó luego del lanzamiento, en 1956, del álbum “Calypso“, logrando instalar la música caribeña en Estados Unidos con éxitos como “Day-O” y “Jamaica Farewell“.

Harry Belafonte también hizo carrera en el cine, participando en películas como Carmen Jones (1954), en una época donde las personas de color solo obtenían papeles minoritarios. Pero en 1957 protagonizó Island in the Sun, donde dio vida a un político negro en ascenso en una isla ficticia que se vinculaba amorosamente con una mujer de la élite blanca.

Esto se convirtió en unas de las primeras representaciones de un romance interracial en Hollywood, generando más de una controversia.

Pero uno de los hitos que marcó, sin lugar a dudas, su carrera fue cuando Petula Clark lo invitó a cantar en un programa de la NBC en 1968. Allí cantaron a dúo “On The Path of Glory“, pero más allá de la interpretación, fue otro hecho el que pasó a la historia.

Clark realizó un llamativo gesto y tomó la mano de Belafonte. Se cree que esto, que intentó ser censurado, se convirtió en la primera vez en que dos personas de distinto color de piel, tenían este tipo de interacción en televisión.

Harry Belafonte se convirtió en el primer afroamericano en ganar un premio Emmy y en 2014 recibió un Oscar honorífico, siendo catalogado por la Academia como un “artista legendario y multitalentoso“.

Harry Belafonte y los derechos civiles

Además de su carrera artística, Harry Belafonte se convirtió en un férreo defensor de los derechos civiles. Fue un amigo íntimo de Martin Luther King Jr. y financió personalmente esta causa, pero también consiguó que figuras como Paul Newman y Marlon Brando se sumaran a ello.

Participó en la histórica marcha en Washington de 1963 donde Luther King dio su discurso “I have a dream (Tengo un sueño)“.

Incluso el presidente John F. Kennedy lo nombró asesor cultural del denominado Cuerpo de Paz.

“Cuando la gente piensa en el activismo, siempre piensa que conlleva algún sacrificio, pero yo siempre lo he considerado un privilegio y una oportunidad“, dijo Harry Belafonte en un discurso en la Universidad de Emory en 2004.