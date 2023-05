Hijo de Palta Meléndez trabaja con Marcianeke: “Si me dices que lo describa, es noble”

2 de Mayo de 2023

Greco Meléndez, hijo del comediante Palta Meléndez, es parte de la empresa musical ONErpm, donde este A&R (artista y repertorio) y trabaja con diversos artistas urbanos como Matías Muñoz, más conocido como Marcianeke.

Meléndez explicó a LUN cómo es trabajar con el artista de trap, asegurando que “estuvimos negociando tres meses. Fue una negociación donde hubo harto dinero de por medio y se debieron generar confianzas de a poco”.

Junto con ello, dio detalles del cambio de Marcianeke, señalando la importancia de que “cambiara su vida, sus hábitos. Y pucha que ha resultado bien. Es un trabajo que hemos hecho en conjunto, con muchas personas involucradas. Y vaya que ha traído buenos resultados, tanto en su música, su branding y particularmente en su vida y su espíritu. Esto ha sido muy bonito”.

Consultado sobre cómo es el intérprete de Qué Pasa, Meléndez fue claro: “Es una muy linda persona. Es una persona muy sensible, introvertida. No es que tenga esa sensibilidad caricaturesca de que si le dices algo que no le gusta, se ofusca y se pone a llorar. Para nada. Es decir, él es una persona un poco más introvertida. Se guarda algunas cosas”.

“O sea, si tú me dices que te describa a Marcianeke en una palabra, sería noble”, sentenció.