VIDEO – Así reaccionó Marcianeke al recibir una bolsa con droga durante un concierto

17 de Abril de 2023

Marcianeke recibió la bolsa durante un concierto, registro que se viralizó en redes sociales.

Matías Ignacio Muñoz Muñoz​, más conocido como Marcianeke, vivió un particular momento durante el fin de semana, en medio de un concierto que brindó.

En medio del espectáculo, uno de sus fanáticos le lanzó una bolsa al escenario, la cual contenía droga, algo que rechazó de inmediato.

“Oye no hagan más esta huevada (sic) ¿ya?. La pulenta“, se le escuchó decir a Marcianeke, previo a lanzar el objeto hacia la multitud.

Su actitud provocó que el cantante urbano fuera ovacionado por el público. “Ya, qué viene ahora”, le dijo a su equipo para continuar como si nada hubiera pasado.

La rehabilitación de Marcianeke

Desde hace algún tiempo que Marcianeke inició su rehabilitación por la adicción a las drogas que sufría.

En el programa Urbanos de TVN, el intérprete de “Dímelo Ma” confesó que lo inició “para que dejen de criticar, para que vean y se den cuenta con los hechos“.

“(Estuve) refugiándome en droga y hueás (sic), creyendo que estaba bien para distraerme, pero no era la forma. Varios me aconsejaron, pero yo no los pescaba. Cuando uno se mete en esas hueás no pesca a nadie, es como enamorarse”, aseguró sobre lo que fue ese proceso.

Marcianeke aseguró que en el último tiempo “he estado haciendo las cosas bien, distrayéndome más, tratando de mejorar psicológicamente, mentalmente, he estado mal. Me he sentido mal por algunas críticas. Sigo mal, pero siempre trato de hacer las cosas bien”.