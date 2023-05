Jean Philippe Cretton: “Quise hacer mi depresión pública para ayudar en esta enfermedad”

4 de Mayo de 2023

Jean Philippe Cretton fue parte del lanzamiento el libro “La depresión: ¿Enfermedad o sufrimiento vital?”, trabajo escrito por un grupo de profesionales de la Psiquiatría y Psicología de la Universidad de Chile.

Cretton se ha convertido, en estos últimos meses, en un divulgador de su propia experiencia como persona con depresión, al contar públicamente su diagnóstico, tratamiento y las vivencias desde su perspectiva humana.

El comunicador participó del lanzamiento de este libro porque asegura que “es mi motivo principal de por qué quise hacer esto público y hablar: intentar ayudar en una enfermedad que lamentablemente se está haciendo cada vez más frecuente y que creo que dice relación con la sociedad que hemos construido en el último tiempo que es absolutamente individualista, exitista, entonces es muy fácil caer en sentimientos que apunten hacia la frustración o a lo negativo”.

Jean Philippe Cretton aseguró que decidió salir a hablar para desestigmatizar la enfermedad: “Cuando mi periodo depresivo se agudizó, al punto de no poder levantarme de la cama, que no me había pasado nunca, no poder ir a trabajar, tener que dar por primera vez la justificación de que no puedo llegar al trabajo porque no me puedo levantar y ahí me dio esta sensación que muchas veces es injusto lo que pasa, que si uno llama al jefe y le dice ‘no puedo ir a trabajar porque me fracturé la pierna o porque me duele mucho la espalda’, probablemente no va a haber ningún inconvenientes, pero si uno dice que no puede trabajar porque está incapacitado mentalmente para desarrollarlo, es normal que surjan estigmatizaciones y prejuicios”, relató.

Tras someterse a un tratamiento que incluyó psicofármacos y terapia psicológica, el conductor de televisión añadió que “hubo un momento en que yo también decidí que esta cierta melancolía, esta oscuridad, si la podemos denominar así, forma parte de mi ser, de mi existir y, por ejemplo, me ayuda mucho en mis procesos creativos, tanto musicales como televisivos, y aprendí a abrazar un poco esta oscuridad que intentar todo el tiempo ganarle”.