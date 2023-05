“No es una guerra”: las críticas de especialista al documental Brava de Claudia Conserva

14 de Mayo de 2023

“La narrativa de épica y de violencia, que estamos tratando de erradicar hace mucho tiempo, está expuesta en toda su magnitud”, cuestionó la directora ejecutiva de la Corporación Cáncer de Mama Yo Mujer.

El reciente documental de Claudia Conserva, Brava, que está siendo emitido por TVN y muestra cómo enfrenta su cáncer de mama, no ha estado exento de cuestionamientos por parte de especialistas.

Y es que psicoconcóloga Daniela Rojas, directora ejecutiva de la Corporación Cáncer de Mama Yo Mujer, criticó la manera en que la animadora de Milf relata su experiencia, indicando a radio ADN que “la narrativa de épica y de violencia, que estamos tratando de erradicar hace mucho tiempo, está expuesta en toda su magnitud”.

“Habla de los pacientes como ‘guerreros’, eso implica que hay personas que pierden y que ganan. Y que además la enfermedad es una batalla. Habla de ‘pelea’, de ‘armas’ para los tratamientos médicos y probablemente otras medidas de apoyo. Habla del cáncer como un ‘enemigo feroz y despiadado’. Lo que finalmente conceptualiza la enfermedad como una entidad que tiene conciencia y voluntad, y que es inabordable o que todo aquel que viva un cáncer va a sufrir los embates de este enemigo brutal”, argumentó.

Para la profesional, “está implícito en la narrativa bélica de que pierden quienes no son los suficientemente fuertes. O que el cáncer les ganó, o que no pusieron todo de su parte. Con eso no están visibilizando el sufrimiento, con eso acallan el sufrimiento. Porque ‘el guerrero es aquel que es fuerte’, ‘es aquel que sale adelante porque está enfocado’. No da cabida a la fragilidad”.

Junto con ello, la directora ejecutiva de la Corporación Cáncer de Mama Yo Mujer aseguró que por estas razones, muchas pacientes no quieren ver el documental de Claudia Conserva “porque les da miedo”, mientras que otras acusan “que es una realidad muy distinta a la que les toca vivir en el ámbito público o con menos recursos, y eso lo sienten como una afrenta”.

“Es urgente que cambiemos esa mirada, porque el cáncer no es un guerra, no es un enemigo. Es una enfermedad. Y es una enfermedad que tenemos que enfrentar con información veraz, basada en evidencia, y con todo el apoyo social y afectivo posible”, sentenció Daniela Rojas.