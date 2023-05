Por qué Monserrat Álvarez no vio su entrevista en De Tú a Tú

15 de Mayo de 2023

En la entrevista con Martín Cárcamo Monserrat Álvarez comentó lo que era vivir con estrabismo, la pérdida de su padre y las ganas de volver a creer en la religión.

En una nueva edición del programa De Tú a Tú, Martín Cárcamo visitó la casa de Monserrat Álvarez para abordar diferentes temas ligados a la vida de la animadora de Contigo en la Mañana, entre ellos su lucha con el estrabismo y la pérdida de su padre.

Sin embargo, la conductora reconoció durante estes lunes que no vio el programa, aunque repasó lo que fue la íntima conversación que desarrolló con el “rubio natural”.

“Quiero decir la verdad: no lo vi porque me dio pánico. Me dio pánico y vergüenza, porque en el fondo Martín me sacó tantas cosas que después no me acuerdo qué dije y qué no dije. Terminó la entrevista y me arrepentí de todo lo que dije”, indicó la animadora.

Pese a esta situación, Monserrat Álvarez indicó que “solamente he recibido buenos comentarios. Estoy llena de mensajes de WhatsApp hoy en la mañana, llena, muy rico”.

Declaraciones de Monserrat Álvarez

Monserrat Álvarez abordó diversas temáticas durante su entrevista en De Tú a Tú, como por ejemplo sus creencias religiosas, donde confesó ser atea, pero con ganas de creer. “Jamás pensé que me darían esas ganas nuevamente en la vida. El mundo está tan difícil, la vida, lo que estamos viviendo, que he sentido la necesidad de rezar”, explicó.

Además, mencionó lo que ha sido para ella su lucha contra el estrabismo. “Era turnia de los dos ojos. Veía doble, yo todavía veo la luna y veo dos lunas”, indicó, agregando que la situación le generó varios problemas.

“Como no tengo profundidad, me servía la leche fuera del vaso, me andaba pegando, no podía jugar a equilibrarme en la cuneta. Iba usando parches en un ojo y después en el otro hasta los 12 años”, agregando que la operaron tres veces.

Pese a esta situación, reconoció que en su adolescencia lo pasó mucho mejor. De hecho, se convirtió en una permanente presidenta del Centro de Alumnos. En este momento también floreció el amor, indicando que tuvo “17 pololos desde los 14 años en adelante, hasta que me casé a los 27”.

En la conversación, Monserrat Álvarez también confesó la forma en que se enteró que sería mamá por primera vez, lo que ocurrió tiempo después de la muerte de su hermano mayor.

“Yo ya estaba casada y trabajaba en canal Rock & Pop, así que en la mañana me subía al auto y me iba llorando de La Reina a Bellavista, todos los días de mi vida. Hasta que de repente llevaba dos semanas sin llorar, no sabía por qué, y estaba embarazada de mi primer hijo“.

Diez años después de este importante hito, la animadora confesó lo que fue enfrentar el fallecimiento de su padre, quien sufría de cáncer. “Mi papá era súper llenador de espacios. Yo soy la más parecida a él. A mi papá lo echamos demasiado de menos todos. Era un personaje. El vacío se siente hasta el día de hoy”, dijo.