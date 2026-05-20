Cadem destaca golpe de timón: 87% apoya cambio de gabinete y sube aprobación de Kast

La encuesta Cadem mostró que el golpe de timón que aplicó el presidente José Antonio Kast tuvo un efecto positivo, ya que el 87% de sus encuestados apoyó el cambio de Gabinete, que terminó con las salidas de Trinidad Steinert y Mara Sedini.
En esta línea, el 48% apunta a la mala gestión como la principal razón del ajuste ministerial, seguido de problemas de comunicación política (42%) e intentar mejorar la imagen del Gobierno antes de la primera cuenta pública (41%).
En tanto, el 59% de los encuestados por Cadem plantea que el presidente José Antonio Kast se equivocó en la conformación de su primer Gabinete y el 64% defendió que este cambio fuera antes de la cuenta pública.
Si bien el 50% de los consultados cree que este cambio ministerial mejorará la comunicación del Gobierno con la población, el 44% aseveró que no se verá una modificación en la capacidad de La Moneda para enfrentar la delincuencia, mientras un 43% cree lo mismo en materia de conducción política.
Respecto a la figura del presidente José Antonio Kast, su aprobación subió dos puntos y llegó a 40%, mientras que su desaprobación vio lo mismo a la inversa y pasó del 58% a 56%.