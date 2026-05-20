Cadem destaca golpe de timón: 87% apoya cambio de gabinete y sube aprobación de Kast

Si bien el 50% de los consultados cree que este cambio ministerial mejorará la comunicación del Gobierno con la población, el 44% aseveró que no se verá una modificación en la capacidad de La Moneda para enfrentar la delincuencia.

AGENCIA UNO

La encuesta Cadem mostró que el golpe de timón que aplicó el presidente José Antonio Kast tuvo un efecto positivo, ya que el 87% de sus encuestados apoyó el cambio de Gabinete, que terminó con las salidas de Trinidad Steinert y Mara Sedini.

En esta línea, el 48% apunta a la mala gestión como la principal razón del ajuste ministerial, seguido de problemas de comunicación política (42%) e intentar mejorar la imagen del Gobierno antes de la primera cuenta pública (41%).

En tanto, el 59% de los encuestados por Cadem plantea que el presidente José Antonio Kast se equivocó en la conformación de su primer Gabinete y el 64% defendió que este cambio fuera antes de la cuenta pública.

Si bien el 50% de los consultados cree que este cambio ministerial mejorará la comunicación del Gobierno con la población, el 44% aseveró que no se verá una modificación en la capacidad de La Moneda para enfrentar la delincuencia, mientras un 43% cree lo mismo en materia de conducción política.

Respecto a la figura del presidente José Antonio Kast, su aprobación subió dos puntos y llegó a 40%, mientras que su desaprobación vio lo mismo a la inversa y pasó del 58% a 56%.