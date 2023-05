“No sabes lo que es el miedo”: tik toker italiano relata su experiencia andando en micro de Viña del Mar

16 de Mayo de 2023

El joven alcanzó notoriedad al mostrar su visita a Viña del Mar y la experiencia que fue tomar una micro entre Concón y Valparaíso.

Dinome Lorenzo es un estudiante universitario italiano en Chile que ha mostrado sus vivencias en nuestro país a través de Tik Tok.

“Si nunca has tomado la micro en Viña, no sabes lo que es el miedo”, señala el estudiante, haciendo hincapié en la velocidad en la que transitan los microbuses por la recta Las Salinas.

“Aún no sabía en lo que me metía y estaba sentado junto a la ventana (…) Como pueden ver, va a una velocidad impresionante, incluso en comparación con los autos. O sea, es absurdo y si no estás sentado corres el riesgo de caerte”, detalló.

Sin embargo, Lorenzo también se dio el tiempo de destacar lo bueno del trayecto, recalcando que la zona “es muy hermosa, te lleva por toda la costa y si no te caes al mar, es una gran vista”.