“Infectar a las personas con miedo”: la hipótesis de Claudia Di Girolamo al triunfo de Republicanos

18 de Mayo de 2023

Claudia Di Girolamo, en una reciente entrevista, abordó el triunfo de la extrema derecha en las pasadas elecciones, apuntando a la implantación del miedo en la ciudadanía.

Claudia Di Girolamo fue la nueva invitada al programa Cadena Nacional de ViaX, donde abordó diferentes temas, entre ellos el triunfo del Partido Republicano en la elecciones de Consejeros Constitucionales el pasado 7 de mayo.

Al momento en que la actriz procedió a hablar de política, señaló que intentaba “entender por qué no ganamos nosotros“, a lo que la conductora preguntó: “¿Quiénes somos nosotros?“.

“Somos las personas que queremos un país diverso, que queremos un país más justo. Un país que progrese en igualdad, que progrese en el arte, en la cultura, en la educación, en la salud, con igualdad, con protección, en fin”, puntualizó la intérprete.

“No un país rígido, no un país donde el aborto esté prohibido. En donde la eutanasia esté prohibida por ley, en donde las personas no pueden elegir finalmente, porque los contenidos morales son totalmente distintos a los que uno tiene”, agregó.

En esa misma línea, Claudia Di Girolamo sostuvo que “si tú me preguntas, ¿Qué te queda como poncho? Me queda como poncho no poder entender desde el estallido social… La pulsión que se generó ahí no fuimos capaces de mantener. No fuimos capaces de entender o que, simplemente, tenemos la memoria sumamente frágil y que ya no nos acordamos de lo que queríamos”.

Su visión de la política

Respecto a realizar un análisis político sobre la situación del país, indicó que no le parecía abordar el tema desde ahí, ya que quienes lo hacen “llevan a un juicio que es personal”.

De esta manera, la actriz señaló que “se ha instalado en un espacio ambiental casi como de ficción, en donde las personas que se dedican a la política están recluidas y gobiernan para los sectores que van a criticarlos fuertemente o van a aprobar abiertamente lo que ellos dicen y nosotros, nosotras, quedamos totalmente fuera”.

Claudia Di Girolamo y el avance republicano

A la hora de referirse, específicamente, al triunfo del Partido Republicano en las pasadas elecciones, Claudia Di Girolamo postuló que “yo creo dos cosas”, para agregar que “primero creo que son menos y es más fácil unirse cuando son más pocos, y segundo, ese núcleo, compacto, para ellos es fácil llegar a ciertos acuerdos”.

Por otra parte sentenció que lo que ocurre es que el Partido Republicano “está basado en el miedo, cuando tu implantas la cultura del miedo es muy fácil, desde ese pequeño núcleo, bajar esto a las multitudes o al pueblo. Infectar a las personas con ese miedo“.

“Al final es legítimo y es real. Tenemos miedo, tenemos miedo de salir a la calle, tenemos miedo que nos llegue un tiro en la calle, tenemos miedo de que a mi familia, a mis hijos, los asalten, les roben, cosa que viene pasando hace años, pero no se ha logrado controlar”, agregó la actriz.

Respecto a si tiene miedo de salir a la calle, Claudia Di Girolamo precisó que “nunca tanto como en dictadura. No tengo miedo de salir a la calle, por eso es que a mí me impacta como ese argumento, con ese facilismo” puede llegar a las personas.

Por otra parte aseguró pensar en que “los Republicanos facilitan ese mundo, al mundo narco, por decir al mundo marginal, que no tiene”.

De esta manera reparó en que “si nosotros tuviéramos una política de educación, una política social y cultural, potente, inclusiva, gratuita, de calidad, evidentemente esos niños y niñas, adolescente, estarían construyendo, imaginando para crecer en ese mundo, no en el otro“.