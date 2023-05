CNTV absuelve a Canal 13 por entrevista de Mónica Pérez a damnificado por incendio en Viña del Mar

19 de Mayo de 2023

Por el hecho ocurrido en diciembre de 2022, la periodista acumuló más de 3.000 denuncias en el CNTV y se transformó en tendencia en redes sociales.

Más de 3.000 denuncias recibió el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por la periodista Mónica Pérez de Canal 13, luego de su criticado despacho durante los incendios forestales de Viña del Mar, en diciembre de 2022.

“Usted don Humberto me contaba que lo perdió todo, o sea quedó con lo que tiene puesto… ¿Cómo va a celebrar la Navidad mañana? ¿Qué piensa hacer?”, fueron las palabras de la periodista en aquel momento.

Frente a esta situación, el entrevistado se sorprendió e intentó responder, pero no pudo contener su tristeza. Ante esto, la periodista indicó “Pucha, no lo quería hacer llorar… Ya, no se preocupe“.

A pesar de esto, el organismo decidió absolver al canal privado por lo cargos formulados en contra de la conductora de noticias, quien le realizó incómodas preguntas a un damnificado debido a la trágica situación que vivía.

CNTV absuelve a Canal 13

Los reclamos con Mónica Pérez realizados al CNTV estaban fundamentados en el “trato denigrante a una persona que lo perdió todo” y “su abordaje presuntamente de tipo sensacionalista“, lo que no fue suficiente para recibir una sanción como consecuencia.

Aún así, se decidió “por unanimidad de los consejeros presentes (…) absolver a Canal 13 SpA del cargo formulado en su contra“, y se archivaron los antecedentes.