Hijos del Desierto impacta con el triste final de Josefina: escribió desoladora carta

23 de Mayo de 2023

Después de varios meses pudimos conocer el destino del personaje interpretado por Fernanda Finsterbusch.

La teleserie nocturna de Mega, Hijos del Desierto, cada vez impacta más a los televidentes a medida que se acerca a su final. De esta manera, al cierre del capítulo del lunes, pudimos conocer una triste noticia.

En él se puede apreciar a Cornelius Bormann (Marcelo Alonso) revisar el correo, donde encontró una carta de su hija Josefina (Fernanda Finsterbusch), quien le comenta su cansancio por vivir en la Alemania Nazi.

Hace ya un tiempo que la joven se casó con Conrad Braun (Guilherme Sepúlveda) y partieron a Europa. Desde ese momento no se supo más de la hija de Bormann, aunque sus seguidores especulaban que había muerto.

¿Qué decía la carta de Josefina en Hijos del Desierto?

En el capítulo 155 de Hijos del Desierto, conocimos las palabras que le dedicó Josefina a su padre, dando cuenta de la triste realidad que vivía en el viejo continente.

“La vida aquí no es lo que esperaba, vati (papá). Me siento sola. No me gusta este frío de Berlín, un frío que se te mete en los huesos”, se escucha.

La joven detalla que “en la calle solo hay marchas y más marchas militares. Hombres, mujeres y niños metidos en sus uniformes, llevando banderas, y ya no soporto el ruido de los tambores”.

“Pensé que aquí sería feliz, y al principio creo que lo fui, pero ahora tengo miedo. Miedo de Conrad Braun (su esposo), miedo de mí misma. Soy débil, y acá, a esta gente no le gusta la debilidad, vati. Él no va a permitir que yo vuelva a Chile y no sé cuánto tiempo más pueda soportarlo“, agregó.

Por último, hizo una clara petición a Bormann: “Te lo suplico, papá. Solo tú puedes ayudarme. Sácame de aquí”.

Tras escuchar el contenido de la carta, pudimos ver a Josefina tomar una jeringa, que daba a entender que habría acabado con su vida con una sobredosis de heroína, droga de la que se volvió adicta tras el fracaso de su romance con Gaspar (Jorge Arecheta).