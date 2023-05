“Gracias por tanto Pedro Ramírez”: Gastón Salgado se despidió de su primera teleserie

30 de Mayo de 2023

El personaje en Hijos del Desierto fue el primero que interpretó el actor en una teleserie chilena.

“Ya queda poco para el gran final de Hijos del Desierto“, fueron las primeras palabras que dedicó el actor Gastón Salgado a las últimas escenas de la teleserie nocturna de Mega, que llegará a su fin el próximo 5 de junio.

Estas palabras las expresó a través de una publicación de Instagram, en la cual compartió diversas imágenes de lo que fue su experiencia durante el último año.

De esta manera, el actor hizo una reflexión de lo que fue su trabajo interpretando a Pedro Ramírez, personaje que dejó de realizar hace unos meses, cuando finalizaron las grabaciones.

Este fue el primer personaje que Gastón Salgado realizó en una teleserie, lo que también le permitió quedarse con el galardón a Mejor Actor Protagónico en los Premios Caleuche 2023.

El mensaje de Gastón Salgado

“Este hermoso proyecto me ha dado mucho, primero me dio la oportunidad de actuar todos los días durante practicante un año entero, también me permitió trabajar y conocer a un grupo de personas maravillosas”, comenzó reflexionando el actor.

Para agradecer lo que le permitió realizar este personaje en una teleserie de horario prime. “Por último y quizás lo que más valoro, me dio el privilegio de compartir todas las noches con ustedes un poquito de mi arte y energía!”, agregó el actor.

Al finalizar su publicación se despidió de su personaje: “Gracias por tanto Pedrito Ramírez“.