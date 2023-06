Izzie y Meredith juntas de nuevo: Katherine Heigl se reúne con Ellen Pompeo a 13 años de su salida de Grey’s Anatomy

2 de Junio de 2023

Ambas actrices de Grey's Anatomy se volverán a reunir en la temporada 18 de Actors on Actors.

Izzie y Meredith se volverán a encontrar después de 13 años, luego de que Katherine Heigl dejara de formar parte del elenco de Grey´s Anatomy en el año 2010, mientras que Ellen Pompeo se despidió de la serie hace unos meses, en su temporada 19.

De esta manera, las actrices volverán a compartir un espacio juntas el próximo 6 de junio, cuando asistan al programa “Actors on Actors”, del medio Variety.com, en su temporada número 18.

La polémica salida de Katherine Heigl de Grey’s Anatomy

La doctora Isobel “Izzie” Stevens, interpretada por Katherine Heigl, era uno de los personajes favoritos de la serie Grey´s Anatomy, con el que incluso recibió el premio Emmy a mejor actriz de reparto. Sin embargo, en medio de rumores, la actriz decidió abandonar la popular producción en su sexta temporada.

En la ficción, Izzie abandonó el hospital luego de no poder conciliar su trabajo con el tratamiento contra el cáncer y su relación con su esposo Alex Karev (Justin Chambers). La ausencia de su personaje pasó a ser definitiva, lo que estuvo rodeado de rumores.

Cuando fue invitada a The Late Show With David Letterman en el año 2009, la actriz criticó el trabajo en la trama, señalando que su jornada laboral era de “17 horas”, lo que denominó como “cruel”.

Luego de varios años, Katherine se volvió a referir a esta situación en el programa Bavy Smith, de SiriusXM, donde indicó que “si hubiera podido encontrar una manera de trabajar dentro de él, eso también podría haber funcionado para mí. Pero solo lo vi como una cosa: estaba aquí arriba en un nivel de intensidad que no era saludable para mí. Y simplemente huí presa del pánico”.

Sobre este hecho también se refirió Ellen Pompeo, ya que en el podcast Tell Me With salió a defender las palabras de su ex compañera. “Recuerdo que Heigl dijo algo en un programa de entrevistas sobre las horas locas que trabajábamos. Y tenía 100 % de razón”, añadiendo que “si hubiera dicho eso hoy, sería una completa heroína“.