“Confío plenamente…”: China Suárez aclara la relación que mantiene con sus ex parejas

5 de Junio de 2023

China Suárez respondió a sus seguidores sobre su presente con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, los padres de sus hijos.

Los rostros de televisión o figuras públicas intentan utilizar cada vez más sus redes sociales para interactuar con los fanáticos. Algo que suele hacer China Suárez, quien recientemente contestó las inquietudes sus seguidores.

Pese a no ser una persona que exponga su vida privada, la actriz le respondió a sus fanáticos y abordó la relación que mantiene con los padres de sus hijos, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

“¿Te duele cuando tus ex forman nuevas parejas?“, señalaba una de la pregunta, precisando que realiza esta consulta por los hijos y “el miedo a que los traten mal”. Sobre esto, la actriz respondió que “confío plenamente en el criterio de los padres de mis hijos. Jamás permitiría que alguien los tratase mal”.

Con esta respuesta la actriz confirma la buena relación que tiene con sus ex. Esto también se pudo apreciar en el live que hizo junto a su hija Rufina y Nicolás Cabré. Y, posteriormente, la imagen que subió a sus redes sociales, en la que parece Benjamín Vicuña con sus hijos Magnolia y Amancio.

Las otras respuestas de China Suárez

Además, luego de su separación con Rusherking, la China indicó que la manera de conquistarla es “nacer Piscis”, contestando a la interrogante de uno de sus seguidores, quien le consultó por “la fórmula para enamorarte“.

Por otra parte, uno usuario le consultó sobre cómo se cuidaba la piel, ya que “la tenés perfecta”. Suárez respondió que “no existe la piel perfecta. Además son épocas. Si es verdad que me la cuido muchísimo, pero no dejo de brotarme”.

También le consultaron sobre lo que le ha ocurrido en último año. “¿Cómo llevas todo tan bien? Te pasó de todo en 12 meses”. Ante esto, indicó que vive “la vida con intensidad y pasión”, añadiendo que “no lo cambiaría por nada, me aburre la rutina”.