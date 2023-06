¿El “Sol de O’Higgins”? Los memes dedicados a Diego Schalper y su “parecido a Luis Miguel”

9 de Junio de 2023

Diego Schalper logró bajar 30 kilos durante un año, sin embargo, no fue el motivo por el que se difundió su imagen en redes sociales.

El diputado Diego Schalper (RN) conversó con LUN y relató el gran esfuerzo que hizo durante todo el último año para lograr bajar 30 kilos mediante dieta y ejercicios.

“Pesaba casi 120 kilos y cuando subía escaleras me sentía ahogado… Había ropa que no cabía (…) Ahí dije que esta cuestión no podía ser; era una sensación de que al mínimo movimiento te sentías ahogado”, comentó el parlamentario.

Por este motivo, el legislador de la Región de O’Higgins decidió recurrir a una nutricionista para iniciar “una especie de ayuno intermitente, acompañado de una dieta muy marcada en proteínas: eliminé prácticamente todos los carbohidratos y dejé de comer las porciones que comía”.

Los cambios en Diego Schalper

Para alcanzar estos positivos resultados, Diego Schalper tuvo que cambiar hábitos, partiendo por su gestión parlamentaria. “La actividad política tiene mucho de comidas desordenadas. O sea, te juntas con un grupo de adultos mayores y te sirven ese pan amasado exquisito que antes me lo engullía, pero que lo tuve que dejar”, relató entre sus esfuerzos.

Además, agregó que tuvo que terminar con la comida chatarra, comidas a deshora, los asados y “también con el alcohol: a mí me gusta mucho la cerveza, si antes te tomabas un schop de medio litro, ahora tienes que tomar un schop de 300″.

Por otra parte, expresó haber incorporado el deporte en su vida “cinco veces a la semana y de la manera más versátil posible. Lo que hago es trotar dos días y otros días hago gimnasio. Hago ejercicios sin pesas, sino que me exijo contra mi propio peso. También estoy jugando tenis y pádel (…) Con 40 minutos diarios de deporte inmediatamente el cuerpo comienza a cambiar su metabolismo”.

“Uno se siente mejor en todo sentido. Te sientes más activo, con más energía, más dinámico, (…) te sientes más cómodo con tu propio cuerpo“, señala, abordando las anécdotas que le ha tocado enfrentar en este proceso. “Ahora me reclaman en el Congreso que tengo que ajustarme las camisas, porque me quedan todas grandes”, añadió.

Reconoció que le “han encontrado un parecido con Luis Miguel, que no sé si será verdad… Hace poco una señora del Congreso, que nos ayuda en la parte de la comida, dijo que estaba igual a Luis Miguel”.

Memes y reacciones sobre Luis Miguel

Frente a este último comentario del diputado, estallaron las redes sociales con divertidos memes y reacciones.

