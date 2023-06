“Una mentira morrocotuda”: Pedro Carcuro descarta negociación con Mega

14 de Junio de 2023

Las especulaciones fueron desmentidas por Pedro Carcuro, quien se mantendrá en TVN, por lo menos, hasta 2024.

Este martes TVN confirmó haber renovado el contrato de Pedro Carcuro, por lo que el comentarista deportivo continuará en la casa televisiva que lo ha acogido por más de 50 años hasta, por lo menos, fines de 2024.

De esta manera, se terminaron los rumores y especulaciones que indicaban que el ex conductor de Zoom Deportivo habría iniciado negociaciones con Mega para, por ejemplo, revivir su estelar De Pé a Pá.

“Hoy por la mañana un amigo me mando esa información y no lo podía creer“, indicó el comunicador a La Hora, agregando que “la información es una mentira rotunda, de verdad, no sé de donde sacan al algo, como diría el Sapito (Livingstone), una mentira morrocotuda”.

“No me ha llamado nadie, ni si quiera una llamada perdida, de verdad a esta altura, por nada del mundo me iría de TVN”, añadió Pedro Carcuro, descartando haber sido contactado por Mega.

Esta no es la primera vez que la “grúa televisiva” ha intentado llevarse a Pedro Carcuro desde la señal estatal, ya que para la emisión del Mundial 2014 en Brasil, Canal 13 tuvo planes de realizar este fichaje.

Sin embargo, fue el propio comentarista deportivo quien desechó la oferta, ya que la propuesta no lo convenció y prefirió quedarse en la casa televisiva que lo vio partir en el rubro durante la década del 60′.

Pedro Carcuro y los Panamericanos 2023

De esta manera, Pedro Carcuro se quedará en TVN como el principal rostro del Área Deportiva, para la transmisión de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Es un desafío muy importante, como canal ya hemos hecho programas muy interesantes, y hemos conformado un gran equipo. Trabajar así es un verdadero privilegio, la motivación sigue a tope para seguir sumando experiencias deportivas en la televisión“, agregó.

Esta información también fue confirmada por el canal, indicando que Pedro es “un rostro fundamental de la robusta propuesta programática que ha tenido el área (deportiva) este año“, agregando que “será protagonista de la transmisión de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, donde ya ha conducido el programa Rumbo a Santiago 2023”.