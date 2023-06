Morrissey vuelve a Chile: cuándo comienza la venta de entradas

20 de Junio de 2023

Tras cinco años vuelve una de las figuras más influyentes del pop británico al país.

¡Atención, fanáticos! Morrissey confirmó que celebrará 40 años de trayectoria musical con una gira por Estado Unidos y Latinoamérica. El ex vocalista del grupo The Smiths llegará al Movistar Arena en septiembre y promete recordar las canciones que han resonado entre los fanáticos de todo el mundo durante las últimas décadas.

Según anunció el cantante en sus redes sociales, iniciará su gira en México a inicios de septiembre de este año y llegará a territorio chileno el día 21 del mismo mes, agendando las últimas fechas de su tour para octubre en la ciudad de Nueva York.

Su show promete rememorar grandes éxitos de la banda como “This Charming Man”, “There Is a Light That Never Goes Out” y “How Soon Is Now?”. Sin embargo, también tocará sus canciones en solitario como “Suedehead”, “Everyday Is Like Sunday” y “First of the Gang to Die”.

¿Cuándo estarán a la venta las entradas para Morrissey?

La preventa exclusiva para clientes del Banco de Chile será al mediodía de este jueves 22 de junio y se realizará a través de Puntoticket, mientras que la venta general comienza el lunes 27 en la misma plataforma.

Revisa aquí los precios de las entradas