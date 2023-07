“Siente que lo utilizó”: la molestia de Marcial Tagle por nueva relación entre Luz Valdivieso y Claudio Castellón

30 de Junio de 2023

La reactivación del romance entre Castellón y Valdivieso habría generado el enojo del ex esposo de la actriz.

Las idas y venidas en la relación entre los actores Luz Valdivieso y Claudio Castellón han dejado como principal damnificado a Marcial Tagle, ex esposo de Valdivieso.

Y es que luego de una relación de 20 años y tres hijos, Marcial Tagle y Luz Valdivieso se separaron, tras lo cual la actriz comenzó un affaire con Castellón, con quien luego terminó, para volver con su marido por un breve periodo y retornar con Claudio Castellón.

Esta situación, según expresó Cecilia Gutiérrez en Zona de Estrellas, habría generado el enojo del actor de Casado con Hijos.

Gutiérrez expresó que Castellón y Valdivieso “estuvieron el fin de semana en dos lugares y fueron vistos. A mí me llegaron fotos, pero me pidieron no publicarlas porque aparecían otras personas también. Estuvieron sábado y domingo en Huilo Huilo”.

“Luego se trasladaron a Pucón y esta foto es en el casino de Pucón. Y ahí estaban a lo Jean Philippe, públicamente digamos, sin ningún problema delante de todo el mundo. Se fotografiaron con la gente”, agregó.

Cecilia Gutiérrez apuntó que esto habría tenido como principal damnificado a Marcial Tagle.

“Marcial Tagle está enojado porque siente que Luz lo utilizó. Cuando terminó con Claudio lo usó de paño de lágrimas. Medio que volvieron, él la apoyó en una situación en Mega y después ella vuelve con Claudio Castellón”, indicó la periodista, recordando que la pareja intentó reconciliarse en Rio de Janeiro.