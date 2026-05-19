Ximena Lincolao y polémicas en Ministerio de Ciencias: “Tengo que adaptarme a la cultura chilena”

La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, abordó las polémicas que han marcado sus primeras semanas liderando la cartera y aseguró que está en un proceso de adaptación a la “política chilena”, luego de haber vivido más de tres décadas en Estados Unidos.
En diálogo con Tele13 Radio, a la secretaria de Estado se le consultó si se ha sorprendido por las constantes explicaciones que ha tenido que dar por las controversias que ha tenido en su ministerio, como la renuncia del exsubsecretario Rafael Araos o las reuniones no registradas por Ley del Lobby, en lugar de referirse a los temas técnicos de la cartera.
Bajo este contexto, sostuvo que sí se siente sorprendida, enfatizando que “llevo dos meses en Chile. Yo viví más de 30 años en Estados Unidos (…) Entonces me estoy acostumbrando, tratando de adaptarme al cambio y es un proceso y estoy tratando de aprender lo más rápido posible”.
Respecto a la experiencia de encabezar el Ministerio de Ciencias, expuso que “es algo más para mí, para aprender. Y para hacer esta buena función tengo que adaptarme a la cultura chilena y a este tipo de interacciones”.
A lo que agregó: “La vida es aprendizaje, todos los días se aprende algo nuevo. Yo aprendí gestión pública en Estados Unidos por 15 años, tengo un doctorado en gestión y administración pública y trabajé muy cercanamente a varios gobiernos”.
No obstante, reconoció que “la parte donde yo tengo que aprender es la política chilena, eso es parte del trabajo y en ese proceso estoy”.
Reuniones con Google y Meta: ministra Lincolao abordó nueva polémica
Tras ello, se refirió a las reuniones con representantes de Google y Meta que no habrían sido registradas por Ley de Lobby. En este marco, Lincolao dijo que el encuentro “del 4 de abril fue con Google Workspace que es de tecnologías que son los proveedores del correo electrónico del ministerio”.
“Eso no corresponde a algo que se tenga que registrar por Lobby pero estamos conversando con expertos, con más abogados y si hay que registrarlo se registrará”, expresó.
Sobre la reunión con Meta, la ministra manifestó que “había sido pedida por la compañía con anticipación. Yo la iba a tomar pero eso fue el 9 de abril que fue al día siguiente de los hechos de Valdivia. Entonces, yo no la pude tomar porque estaba en otras diligencias y la tomó el subsecretario y está registrada apropiadamente”.