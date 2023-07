“Que sea una fiesta y que quede la cagá”: el deseo de Cecilia, La Incomparable para su despedida y las coordenadas de su funeral

26 de Julio de 2023

La representante de la artista fue quien reveló qué le dijo la cantante en una de las últimas conversaciones que tuvieron.

Tras confirmarse el fallecimiento de la cantautora chilena Cecilia Pantoja, más conocida como Cecilia, La Incomparable, a los 79 años, su manager reveló las peticiones de la artista antes de morir y cómo quería que fuera su despedida.

Yasmín Bau, la representante de la intérprete de “Puré de Papas” y “Baño de mar a medianoche”, contó que “ella estuvo súper lúcida los 10 días que estuvo hospitalizada (…). Preparó todo, me dijo lo que tenía que hacer hasta el último detalle. Ella dejó todo preparado”.

Sobre su último adiós, quien también era amiga de la cantante confesó que “ella pidió ser velada en el Caupolicán. Era su deseo“.

“Ella sabía (el reconocimiento y cariño que tenía del público) y ese era como su temor más grande. Todo el rato me decía voy a hacer llorar a la gente y no quiero eso“, agregó Bau sobre lo que le dijo la icónica artista de La Nueva Ola en sus últimos días.

“Cuando ya se dio cuenta de su estado de salud, me dijo ‘lo único que pido es que sea una fiesta, que quede la cagá. Dejemos la cagá, que esto sea una fiesta y que la gente me recuerde con mi música, con mi cariño y no quiero que estén tristes’”, expresó la representante.

¿Dónde despedir a Cecilia?

Tal como ella quería, la primera despedida de los y las fanáticas de Cecilia, La Incomparable estuvo cargada de mucho cariño, baile y canto.

Además, según informó su equipo de comunicaciones, el velorio de la artista continuará este miércoles 26 desde las 09:00 hasta las 14:00 horas.

A esa hora partirá el cortejo fúnebre desde el Teatro Caupolicán, el que pasará por Villa Frei en Ñuñoa y la Pérgola de las Flores en Recoleta, hasta llegar al Crematorio del Parque del Recuerdo, donde se realizará una ceremonia privada para familiares y seres queridos.

Una vez ya incinerados sus restos, las cenizas serán trasladas hasta Tomé, en la región del Biobío, lugar donde nació la cantante en 1943.

Además, se espera que se le realice un homenaje a Cecilia, La incomparable en su ciudad natal, mientras que sus cenizas serán arrojadas al mar.