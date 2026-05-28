Gobierno se querellará y Fiscalía investiga: qué se sabe del caso de la joven que denunció haber sufrido una violación grupal en Concepción

El hecho, según señaló la denunciante, habría ocurrido tras una fiesta mechona de la Universidad San Sebastián en Concepción el pasado mes de marzo.

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN, SEDE LAS TRES PASCUALAS EN CONCEPCIÓN.

Una joven aseguró haber sido víctima de una violación grupal luego de haber asistido a una fiesta mechona de la Universidad San Sebastián, en Concepción, el pasado mes de marzo.

Fue la misma denunciante quien acudió al Ministerio Público para dar cuenta de lo vivido, iniciando así una indagatoria que quedó en manos de la Fiscalía Local de Concepción. De hecho, la fiscal especializada en delitos sexuales fue la encargada de tomar la declaración oficial.

En su testimonio, la víctima aseguró que el hecho ocurrió en el departamento de uno de los cuatro involucrados, quienes no han sido identificados, pese a que ella entregó un nombre y características de los sujetos.

Uno de los principales problemas que enfrenta la investigación es que existe poca claridad sobre lo que ocurrió esa noche debido a que todo fue en un contexto con consumo de alcohol.

El relato en redes sociales

La denunciante de esta violación grupal en Concepción dio a conocer públicamente lo ocurrido en redes sociales. Ahí relató que tras la fiesta se fue al departamento de otro estudiante de la universidad, lugar hasta donde llegaron otros tres hombres.

Sus agresores le aseguraron que “era una experiencia que tenía que vivir al entrar a la universidad“. Tras lo ocurrido, el dueño del departamento, antes de que ella se retirara, la convenció de que todo fue una relación consensuada.

Ante esto, indicó, “me he echado la culpa de lo que pasó y me he dicho a mí misma que yo dejé que pasara“.

“Por lo que pasó, tuve que dejar de ir a la universidad, intenté estar bien, intenté ir a clases para distraerme, pero no hay momento en el que no piense en esto. Espero que estos tipos paguen lo que me hicieron y seguiré adelante con la denuncia“, señaló.

Querella del Gobierno

El Servicio Nacional de la Mujer del Biobío presentará este jueves una querella criminal por el delito de violación, con el fin de respaldar y apoyar a la víctima, confirmaron a Emol.

“Actualmente estamos brindando toda la atención con sentido reparatorio en el ámbito psicosocial y, además, jurídico a través de la preparación de una querella. Asimismo, estamos trabajando en coordinación con el Ministerio Público para condenar a los responsables de este grave caso. Nuestro compromiso es con la prevención y erradicación de todo tipo de violencias, incluyendo los espacios universitarios”, señalaron desde la repartición.