Punta Peuco vuelve a ser exclusivo para condenados por DD.HH: quiénes son los tres reos comunes que fueron trasladados

Gendarmería detalló que los tres reos comunes que estaban en Punta Peuco voluntariamente solicitaron ser reubicados en otros penales.

Gendarmería inició las gestiones para el traslado de reos comunes que se encontraban en el Centro Penitenciario de Til Til, conocido históricamente como Punta Peuco.

Son tres los reos comunes que dejaron el recinto para ser reubicados en el Centro de Detención Preventiva de Casablanca y a la Cárcel de Temuco.

Lo anterior, ocurre luego de que el presidente José Antonio Kast manifestara su postura crítica a la decisión de la administración anterior de convertir Punta Peuco en una cárcel común y permitir el ingreso de otros condenados.

“El presidente lo que ha manifestado es que la decisión que tomó el gobierno anterior no es una que a él le satisfaga y que está disponible para evaluar, analizar y revisar. Cuando se tome una decisión, se comunicará”, expresó el pasado 15 de mayo el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, dando indicios de un posible cambio en el régimen del centro.

Luego de que diera a conocer esta información, Gendarmería emitió un comunicado señalando que, conforme a las atribuciones institucionales, el marco normativo vigente y criterios de segmentación, “se efectuó el traslado de privados de libertad desde el Centro Penitenciario de TilTil”.

En este marco, expusieron que los “reos fueron reubicados en distintos establecimientos penitenciarios”, tras la petición por escrito que presentaron de manera voluntaria.

A lo que agregaron: “Se trata de gestiones técnicas y normativas que se desarrollan de manera continua, orientadas en criterios de seguridad, condiciones de habitabilidad y exigencias operativas específicas de cada recinto, asegurando la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”.

Quiénes son los reos comunes trasladados desde Punta Peuco

Según consignó CNN Chile, se trata de Clemente Espinoza Fuentes (75 años), condenado en 2012 a 15 años de prisión por violación a una menor de 14 años. Espinoza fue el primer reo común en llegar a Punta Peuco.

A él se suman Juan Carlos Carrasco Zamorano (70 años), condenado a siete años por abuso sexual; e Iván Ricardo Moreno Tobar (69 años), quien desde julio de 2025 cumple una pena de seis años de prisión por violación de una menor de 14 años.

De esta forma, el recinto penitenciario de Tiltil vuelve a ser exclusivo para condenados por violaciones a los derechos humanos.