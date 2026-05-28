Averigua si recibes este año el subsidio a la Calefacción por 100 mil pesos

El beneficio se entrega de manera automática a aquellas personas que cumplen con los requisitos y, para obtenerlo, no es necesario realizar una postulación.

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Ya se encuentra disponible el subsidio a la Calefacción, a través del cual el Estado ayuda a las familias más vulnerables a enfrentar los gastos por este ítem durante el invierno.

Este beneficio económico se entrega de manera automática a aquellas personas que cumplen con los requisitos y, para obtenerlo, no es necesario realizar una postulación.

De acuerdo con lo precisado por el Ministerio de Desarrollo Social, se trata de un monto único que asciende a los 100 mil pesos por cada hogar que resulte beneficiado.

El dinero se paga de forma directa a la persona que cumple el rol de jefa de hogar, ya sea a través de un depósito en su Cuenta Rut o mediante el pago presencial, según las posibilidades de cada beneficiario.

Averigua si recibes el subsidio a la Calefacción

La selección de los hogares beneficiarios se lleva a cabo priorizando a la población más vulnerable y sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

Según informó la secretaría de Estado, el subsidio a la Calefacción está dirigido a los hogares que cumplan con los siguientes requisitos:

Pertenecer al 80% más vulnerable , según el Registro Social de Hogares (RSH).

, según el Registro Social de Hogares (RSH). Residir en la Región de Aysén.

Revisa si eres uno de los beneficiarios ingresando al sitio web subsidiocalefaccion.gob.cl/ o si prefieres pincha acá.