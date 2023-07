VIDEO – Esperado por todos: así fue el “beso” de Joselo y Thiago en Como La Vida Misma

26 de Julio de 2023

La escena fue ampliamente comentada en redes sociales por los seguidores de la teleserie vespertina de Mega.

Este martes al fin se vio en pantalla una esperada escena de Como La Vida Misma, donde Joselo y Thiago protagonizaron un acercamiento que generó gran expectación en los seguidores de la teleserie.

En el capítulo 56, Joselo (Max Salgado) junto a su pareja Alice (Amara Pedroso) decidieron salir de la ciudad para pasar unos días en el Cajón del Maipo. Sin embargo, luego de recibir un mensaje de Thiago (Francisco Dañobeitía), el hijo de Sole no logró sacarlo de su mente.

En medio de un paseo cerca de un río, la pareja se besa, momento en que vemos en pantalla a Joselo y Thiago realizando el mismo acto. Sin embargo, todo fue producto de la imaginación del primero, ya que en realidad estaba con Alice mirándolo completamente descolocada.

Joselo confiesa sus sentimientos a Alice

Luego que Joselo se imaginara toda esta romántica situación con Thiago, tuvo que volver a la realidad donde Alice terminó aburriéndose de las actitudes de su pololo y le exigió que le explicara lo que estaba pasando.

En la escena se puede ver al joven sumamente afectado, ya que debe confesarle sus verdaderos sentimientos a su pareja, quien ya intuía lo que ocurría. “¿Es por Thiago?”, le preguntó la norteamericana.

“Perdón Alice, perdón. Yo nunca pensé que iba a pasar algo así, pero en verdad desde que lo conocí todo ha sido muy raro, confuso y rápido. No me lo he podido sacar de la cabeza y estoy sintiendo cosas muy fuertes por él. A mí me gusta el Thiago”, reveló.

Las reacciones al “beso” de Joselo y Thiago

Aunque el “beso” entre Thiago y Joselo en Como La Vida Misma no fue real, sino que producto de la imaginación de este último, en redes sociales de igual manera reaccionaron eufóricos a algo que esperan, pueda concretarse en un futuro no muy lejano.

