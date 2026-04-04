Los cambios a la ley Uber que anunció el ministro De Grange: alertó impacto en tarifas y desempleo

El secretario de Estado planteó que “el objetivo de la nueva versión del reglamento es evitar que un 85% de los usuarios a nivel nacional vea afectada su movilidad”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El ministro de Transportes, Louis de Grange, confirmó la decisión de realizar cambios a la denominada ley Uber y alertó que, de implementarse tal como fue aprobada, implicaría un aumento en las tarifas y en el desempleo.

El reglamento “tiene una cantidad de restricciones que son absolutamente innecesarias”, planteó el secretario de Estado, entre las que mencionó “la antigüedad del vehículo y su cilindrada“.

“Por ejemplo, plantea que no podías moverte entre comunas vecinas, (lo que) es bien absurdo. Tenía restricciones que se traducían en reducir entre un 80 y un 90% la oferta“, dijo De Grange en la entrevista que le concedió a La Tercera.

En esa línea, planteó que, según el reglamento aprobado por la Contraloría, “ibas a atender a un par de comunas, probablemente a las comunas del sector oriente, cuyos precios iban a subir muchísimo y la cobertura espacial se iba a reducir mucho“.

“O sea, mayores tarifas, menor cobertura espacial, y los tiempos de espera podían multiplicarse por cinco o por 10”, complementó.

El ministro de Transportes añadió que “el gran impacto que tenía el reglamento era sobre el empleo. O sea, si tú lo publicabas tal cual estaba, el desempleo podía aumentar de 8,3 a 9,3 por ciento“.

Los cambios a la ley Uber que anunció De Grange

Al explicar los cambios a la ley Uber que se implementarán, el ministro De Grange mencionó que se bajará la cilindrada mínima exigida para trabajar en una aplicación de los 1.400 cm3, que consideró “un exceso” debido a que “la tecnología ha avanzado muchísimo“, aunque no precisó a cuánto se disminuirá.

También adelantó que se cambiarán aquellas restricciones que podrían excluir hasta un 85% de los actuales conductores de las aplicaciones.

A ello añadió la modificación de “la antigüedad” que se exige al parque automotriz, lo que hay que “homologarlo, por supuesto, a la industria de taxis“.

Planteó a la vez que “el objetivo de la nueva versión del reglamento es evitar que un 85% de los usuarios a nivel nacional vea afectada su movilidad“.

“El reglamento nuevo ya está prácticamente listo, pero tenemos que conversar con Segpres y con Contraloría para que el proceso de su publicación sea lo más efectivo posible. Esperamos hacerlo dentro de los próximos días y hay que hacer algo bien paradójico: publicar la versión antigua y reemplazarla rápidamente por la nueva versión del reglamento“, concluyó el secretario de Estado.