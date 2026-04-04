Tras propuesta de la UDI: Republicanos se cuadra con Kast y cierra la puerta (por el momento) a coalición oficialista amplia

Kast, al principio de su Gobierno, determinó no avanzar en una coalición única sino que implementar un modelo de “colaboración” con los partidos.

“Yo esperaría que se haga un esfuerzo de poder incorporar a toda la derecha en una coalición amplia, que sea la coalición de Gobierno, porque no podemos pretender sostener un Gobierno con más de una coalición”.

Las palabras corresponden al diputado y vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, quien —en entrevista con EL DÍNAMO— planteó la necesidad de que el oficialismo avance a una coalición única.

La idea del diputado, según explicó en conversación con este medio, es evitar que continúen los emplazamientos entre fuerzas aliadas y con el Gobierno del presidente José Antonio Kast que ha sufrido el “fuego amigo” esta semana.

En ese sentido, Cretton propuso hacer un esfuerzo por incorporar al mundo libertario a esta coalición amplia”, añadiendo que “fue un error haber dejado al Partido Nacional Libertario fuera”.

Las respuestas al planteamiento del diputado fueron varias. Una de ellas proveniente del jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno.

Según consignó radio ADN, el parlamentario sostuvo que “tenemos que entrar a resolver los temas de fondo concretos, y una coalición o un grupo de partidos distintos no es lo que te va a determinar si es que vas a ser capaz de sacar esa agenda o no”.

Y agregó: “Lo principal es que todas las personas que somos parte del oficialismo, más quienes quieren recuperar este país, estén de acuerdo en ciertas medidas básicas y apoyen al gobierno al gobierno en esas materias”.

Las palabras de Moreno van en la línea de lo que determinó Kast tras ser electo: su gobierno tendrá un modelo de “colaboración” descartando una gran coalición de derecha como ha impulsado la UDI.