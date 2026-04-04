Qué pasará este sábado con los supermercados y malls: ¿abrirán o permanecerán cerrados?

Este sábado 4 y domingo 5 de abril están marcados como festivos en Chile por la Semana Santa, por lo que para muchos surge la duda de si aquello afectará el funcionamiento del comercio, en particular de los supermercados y malls.
De acuerdo con lo establecido, ninguno de los tres días que se iniciaron con el Viernes Santo tiene carácter obligatorio e irrenunciable en el país.
Lo anterior implica que, de hecho, no existen restricciones legales que obliguen al comercio a mantener sus puertas cerradas en este fin de semana.
Según el artículo 2° de la Ley 19.973, los únicos feriados irrenunciables en Chile son los del 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero.
En consecuencia, el comercio, incluyendo supermercados, malls, centros comerciales y grandes tiendas, está autorizado para operar con normalidad durante todo el fin de semana largo.
Los malls que funcionarán este fin de semana
Cenco Malls
- Costanera
- Alto Las Condes
- Florida
- La Reina
- Belloto
- El Llano
- Portal La Dehesa
- Ñuñoa
- Temuco
- Osorno
- Rancagua
- Angamos
Mall Arauco
- Parque Arauco
- Arauco Maipú
- Arauco Estación
- Arauco Quilicura
- Arauco El Bosque
- Arauco San Antonio
- Arauco Chillán
- Arauco Coronel
- Parque Angamos
- Arauco Premium Outlet Buenaventura
- Arauco Premium Outlet San Pedro
- Arauco Premium Outlet Curauma
- Arauco Premium Outlet Coquimbo
Mall Plaza
- Mall Plaza Alameda
- Mall Plaza Antofagasta
- Mall Plaza Arica
- Mall Plaza Calama
- Mall Plaza Copiapó
- Mall Plaza Egaña
- Mall Plaza Iquique
- Mall Plaza La Serena
- Mall Plaza Los Dominicos
- Mall Plaza Los Ángeles
- Mall Plaza Mirador Bío Bío
- Mall Plaza Norte
- Mall Plaza Oeste
- Mall Plaza Sur
- Mall Plaza Tobalaba
- Mall Plaza Trébol
- Mall Plaza Vespucio