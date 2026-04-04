Qué pasará este sábado con los supermercados y malls: ¿abrirán o permanecerán cerrados?

El artículo 2° de la Ley 19.973 es claro respecto del funcionamiento del comercio en este día.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Este sábado 4 y domingo 5 de abril están marcados como festivos en Chile por la Semana Santa, por lo que para muchos surge la duda de si aquello afectará el funcionamiento del comercio, en particular de los supermercados y malls.

De acuerdo con lo establecido, ninguno de los tres días que se iniciaron con el Viernes Santo tiene carácter obligatorio e irrenunciable en el país.

Lo anterior implica que, de hecho, no existen restricciones legales que obliguen al comercio a mantener sus puertas cerradas en este fin de semana.

Según el artículo 2° de la Ley 19.973, los únicos feriados irrenunciables en Chile son los del 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero.

En consecuencia, el comercio, incluyendo supermercados, malls, centros comerciales y grandes tiendas, está autorizado para operar con normalidad durante todo el fin de semana largo.

Los malls que funcionarán este fin de semana

Cenco Malls

Costanera

Alto Las Condes

Florida

La Reina

Belloto

El Llano

Portal La Dehesa

Ñuñoa

Temuco

Osorno

Rancagua

Angamos

Mall Arauco

Parque Arauco

Arauco Maipú

Arauco Estación

Arauco Quilicura

Arauco El Bosque

Arauco San Antonio

Arauco Chillán

Arauco Coronel

Parque Angamos

Arauco Premium Outlet Buenaventura

Arauco Premium Outlet San Pedro

Arauco Premium Outlet Curauma

Arauco Premium Outlet Coquimbo

Mall Plaza