Semana Santa: ministro Arrau detalló las medidas para el retorno de autos a Santiago este domingo

En su segundo balance por el fin de semana largo, Carabineros reportó tres fallecidos en accidentes de tránsito.

AGENCIA UNO.

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, dio a conocer las medidas adoptadas por la secretaría de Estado por el retorno este domingo de los automovilistas a Santiago tras Semana Santa.

La autoridad se refirió al tema al participar hoy en el segundo balance que entregó Carabineros sobre su trabajo en este fin de semana largo.

Según detalló la policía uniformada, en estos días se registran tres muertes relacionadas con accidentes de tránsito.

Indicó a la vez que se han realizado más de 35 mil fiscalizaciones en las distintas carreteras, durante las cuales se efectuaron más de 7.500 exámenes, que han resultado con 63 detenidos por conducción bajo la influencia del alcohol y 21 bajo la influencia de las drogas.

Puntualizó que estas cifras consideran las fiscalizaciones efectuadas entre las 15.00 horas del jueves hasta las 23.59 horas del viernes.

Las medidas para el retorno de autos a Santiago

De acuerdo con lo reportado por el ministro Arrau, entre jueves y viernes salieron 286 mil vehículos desde la capital hacia distintas zonas del país, una cifra que es 10% menor que lo pronosticado.

A continuación sostuvo que “estimamos que en todo el fin de semana vamos a estar llegando a la estimación que teníamos, o sea, la cantidad de movimiento y flujo va a bordear los 450.000 vehículos, que es un poco; un 7% sobre lo del año pasado“.

En cuanto a las medidas para el retorno de los automovilistas a Santiago el domingo, mencionó “una rebaja del 50% de la tarifa para los camiones de 00:00 horas a 07:00 de la mañana“.

A continuación, el secretario de Estado precisó que después de las 07:00 horas de la mañana del domingo “se implementará el peaje a luca para los vehículos particulares“.