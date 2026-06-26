“No me enfrasqué en ninguna discusión”: Kast se refiere al episodio que marcó su visita a Villarrica

El presidente de la República, José Antonio Kast se pronunció sobre el episodio ocurrido en Villarrica, donde una mujer rechazó darle la mano mientras estaba acompañada de su hijo, situación que quedó registrada en un video que rápidamente se difundió en redes sociales.
Tras la viralización de las imágenes, el Mandatario entregó su versión de lo sucedido y descartó haber protagonizado un enfrentamiento con la mujer.
Kast se refiere al episodio que marcó su visita a Villarrica
“No me enfrasqué en ninguna discusión”, afirmó Kast, agregando que la situación fue breve y que continuó con el desarrollo de la actividad sin mayores inconvenientes.
“La señora que me interpeló, yo no me enfrasqué en ninguna discusión. Yo sólo respondí a una persona que estaba filmando una acción concreta para generar ahí, según algunos, una tensión”, sostuvo Kast.
“Yo en ningún momento encuentro que sea tensión decirle a alguien que no exponga a un niño a una situación que no tiene por qué vivir. Si ella quería manifestar algo, podía acercarse sin esta grabación a tratar de provocar una respuesta”, continuó.
Junto a ello, Kast recordó que la mujer tenía órdenes de detención vigentes. “La acción que ella llevó adelante permitió que alguien (ella), que tenía dos órdenes de aprehensión pendientes por imputación de delitos, hoy día esté en el proceso”, resaltó.
Asimismo añadió que “lo que le pediría a las personas que quieren asistir a las distintas actividades que realizamos es que lo hagan con buena disposición, y que no vayan a exponer sobre todo a niños a una situación incómoda como la que le tocó presenciar a algunas personas, pero fue una cosa muy puntual“, sentenció.