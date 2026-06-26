El hallazgo se produjo durante un operativo de Carabineros y la Fiscalía que dejó 19 detenidos.

Un amplio operativo encabezado por Carabineros y la Fiscalía Regional de Antofagasta permitió decomisar, por primera vez en la región, una droga sintética conocida como la “droga del terror”, además de concretar la detención de 19 personas en distintos procedimientos contra el narcotráfico.

El hallazgo ocurrió durante allanamientos realizados en distintos sectores de Antofagasta, donde personal del OS7 ingresó a 11 inmuebles investigados por presunto tráfico de drogas.

En esas diligencias se encontraron 220 comprimidos de esta sustancia sintética, descrita como similar al LSD y conocida por provocar episodios de pánico, desorientación y alteraciones psicológicas severas en quienes la consumen.

¿Qué es la “droga del terror” que fue incautada por primera vez en Antofagasta?

Además del decomiso de esta droga, los operativos permitieron incautar cocaína, pasta base, marihuana, ketamina, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo. En total, las acciones policiales se desarrollaron en tres procedimientos distintos, dirigidos a desarticular redes vinculadas al tráfico de drogas y otros delitos.

El fiscal regional subrogante, Cristian Aguilar, destacó que la mayoría de los detenidos ya fue formalizada por delitos relacionados con tráfico de drogas y porte ilegal de armas, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen de la sustancia sintética y si existen vínculos con organizaciones criminales dedicadas a su distribución.

Las autoridades señalaron que este es el primer registro de la denominada “droga del terror” en la Región de Antofagasta, por lo que el hallazgo encendió las alertas respecto a la posible expansión de nuevas sustancias sintéticas en el norte del país.