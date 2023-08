VIDEO – Generación 98: la escena de Loreto y Vicente que desató ola de reacciones

10 de Agosto de 2023

Loreto finalmente cedió a los encantos de Vicente, protagonizando una escena que no pasó desapercibida en redes sociales.

El episodio de Generación 98 de este miércoles se destacó por la apasionada escena que protagonizaron Loreto (Ignacia Baeza) y Vicente (Simón Pesutic).

Durante el capítulo, el joven llegó junto a Sebastián (Lucas Maffei) a su casa para estudiar, pero sin querer escuchó una conversación telefónica de la madre de su amigo. Allí se enteró que está a punto de sufrir el embargo de su casa, por lo que se acercó a ella con la intención de ayudarla.

El encuentro entre Loreto y Vicente

Según se pudo ver en Generación 98, Loreto se encontraba en su pieza cuando ingresó Vicente para hablar sobre la conversación que había escuchado. “Shh… Quédate piola, Sebastián no puede saber”, le dijo nerviosa mientras iba a cerrar la puerta.

“Sé que no es asunto mío, pero este rato pensé que te podía ayudar. Tú sabí que mi viejo está forrado, te he contado”, aseguró Vicente, quien fue rápidamente interrumpido por la madre de su amigo.

“¡No, me muero! Te lo agradezco mucho. ¿Sabes cómo me puedes ayudar? Que la Fernanda y el Seba no sepan”, respondió Loreto rechazando su propuesta.

Tras esta situación y aprovechando que estaban solos, ambos se dejaron llevar por sus sentimientos acercándose cada vez más. Esto terminó con los personajes besándose apasionadamente.

“Demasiada locura”

Posteriormente, Loreto decide detener el beso con Vicente, pese a que él insistía en que “de repente está bueno volverse un poquito locos”, pero ella agregó que era “demasiada locura“.

Aún así, la mujer terminó cediendo y ambos comenzaron a sacarse la ropa apresuradamente, antes de que alguien los pillara.

La ola de reacciones

La escena entre Loreto y Vicente desató una ola de reacciones de parte de los seguidores de Generación 98, quienes apuntaron principalmente a la diferencia de edad y a que se trata de un amigo de hijo de la mujer.

Ay que joven! Ajjajajaja puro colageno pa la loreto ajajja #generacion98 — paulina pettinelli (@paulipettinelli) August 10, 2023

#Generacion98 La Loreto Quiere Romper K 3 ….🤣🤣🤣🤣🤣👈👽🍷🤣🤣🤣🤣🤣 August 10, 2023

La Loreto y el colágeno a la vena 😆#Generación98 — 🌙🎶 (@Blackibir) August 10, 2023

Loreto ¿le pusiste pestillo a la puerta? 😬 #generacion98 — La_Mantzke 💜🍀 (@pastorcita) August 10, 2023

Pero Loreto que wea jajaja está tu hijo estudiando 😂😂😂#Generación98 — Maripaz (@ButterflieRfree) August 10, 2023