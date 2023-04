No sólo las teleseries: el otro proyecto que entusiasma a Simón Pesutic

25 de Abril de 2023

En palabras de Simón Pesutic, este es un "salto al vacío" y un "acto valiente" de su parte.

Simón Pesutic Neumann, actor chileno, es reconocido por su participación en teleseries de TVN, Canal 13 y Mega. De hecho, actualmente es posible verlo dando vida a Gabriel Rodríguez en La Ley de Baltazar.

Pero más allá de su faceta como actor, el hijo de Mauricio Pesutic tiene un lado poco conocido masivamente: escribe poesía y todo eso lo ha volcado en el lanzamiento de su primer libro, titulado Palabras Marchitas, bajo el amparo de la editorial Otros Libros, y que saldrá a la venta este jueves.

Simón Pesutic tiene una historia de larga data con la poesía. Todo se remonta a sus 15 años de edad aproximadamente, cuando de manera intuitiva e influenciado por algunos autores como Claudio Bertoni, Jorge Teillier, Alejandra Pizarnik y Charles Bukowski, entre otros, comenzó a hilvanar ciertos versos que no respondían a otra cosa más que a una sensibilidad que quizás era, en algún punto, poco común a su edad.

“Estos autores y algunos otros, además de la música que escuchaba en esa época, fueron dando forma y vida a lo que luego se transformó en un pasatiempos que me permitía conectarme con mi sensibilidad, habitar mis fantasías y construir narrativas que me hicieran la vida -si se quiere- más entretenida”, explicó el joven actor de 28 años.

En esa misma línea, comentó que “he sido toda la vida una persona muy sensible, melancólica y desde ese lugar empecé a escribir. Desde las fisuras. Desde los domingos. Pero, sobre todo, desde el instinto, la intuición y la afición”.

Además, aclaró que esto “no lo hacía como un acto tan consciente ni metódico, simplemente sucedía. No tenía pretensiones concretas. Escribir un poema era una especie de bálsamo para aplacar un poco esa hipersensibilidad que me acompaña, que me hace sentir vivo, pero, a la vez, me duele. La poesía, en ese sentido, se transformó en un espacio terapéutico para mí”.

Simón Pesutic reveló que una vez que comenzó a escribir, abrió un blog que tituló “Un poco de aire movido por los labios“, en alusión a uno de sus versos favoritos de Jorge Teillier en su poema “Despedida”. Eso sí, nunca lo hizo con el afán de hacerlo público o convertirse en bloguero.

Con el paso del tiempo fue entendiendo que “uno puede ser muchas cosas al mismo tiempo“, y que pese a su trabajo como actor y a la imagen que tiene se puede desempeñar en esta otra faceta “sin dejar de ser uno mismo“.

CEDIDA.

La publicación del libro de Simón Pesutic

Con su intención de dar a conocer su trabajo, Simón Pesutic llegó hasta Otros Libros, editorial independiente fundada por el estudio de diseño creativo Otros Pérez encabezado por Jerónimo y Catalina Pérez.

“Conocí el trabajo editorial de ellos y lo primero que llamó mi atención fue su leitmotiv: libros extraordinarios. Más allá de seguir o no una línea editorial rígida, se centraban en los procesos, en sus contenidos y en el objeto propiamente tal. Eso me hacía todo el sentido del mundo, y tenía mucho que ver con lo que yo quería para mi proyecto”, destacó el actor.

En las propias palabras de Simón Pesutic, en su libro Palabras Marchistas el lector se encontrará con “un pedacito honesto de mí. Aquí están mi sensibilidad, mis narrativas, mi imaginario y mis vulnerabilidades. Esta es parte de mi manera de ser y de padecer el mundo. No diría que aquí soy más yo, pero sí que este es mi espacio más íntimo y vulnerable”.

Además, destacó que “este es un libro que no está dedicado a nadie en particular. Y aunque hay un hilo conductor, cada poema está puesto en ese lugar no de manera aleatoria, sino porque es parte de un relato. Es así como el primer poema del libro, Fugacidad lenta, es un poco la declaración de principios e intenciones de lo que se van a encontrar en el resto del poemario. Ese primer poema es la silueta del resto de los poemas”.

“Para mí es un acto valiente porque no sólo significa exponerme íntimamente, sino que tiene un componente bisagra e identitario en mi vida. Es mi primer proyecto personal (…) Hoy, por primera vez, estoy revelando un proyecto absolutamente personal e ideado por mí, por lo que este libro definitivamente es mi proyecto más íntimo y personal. Es un pequeño salto al vacío, hacia un espacio desconocido para mí, y que estoy asumiendo con todas sus consecuencias. Y si bien es cierto que probablemente no voy a vivir de los libros, este libro me ha dado vida”, cerró.