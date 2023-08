VIDEO – La dramática historia familiar de La Pincoya que reveló en Gran Hermano

11 de Agosto de 2023

Pincoya realizó esta confesión ante las cámaras de Gran Hermano, donde hizo una especial petición a sus seguidores.

Jennifer Galvarini, conocida popularmente como La Pincoya, vivió un emotivo momento en Gran Hermano durante la emisión de este jueves.

La producción le propuso a la popular participante cumplir un desafío para poder ganar cajetillas de cigarros, una cena para ella y otra persona, aumentar el premio del reality show a $30 millones y, lo más importante, un video de su familia.

Para lograr todo eso, debía convencer a cinco de sus compañeros para que se lanzaran a la piscina al “estilo Pincoya“, es decir, completamente desnudos. Pese a que varios se resistieron, finalmente Coni, Raimundo, Francisca, Lucas y Rubén aceptaron el desafío y cumplieron con lo que se le pidió.

De esta manera, logró adjudicarse todo lo mencionado anteriormente, sumado a un asado para toda la casa. Es así que durante la emisión en vivo, en Gran Hermano le ofrecieron a Pincoya ver el registro de sus más cercanos en privado y decidió que Coni la acompañara.

La mujer no evitó emocionarse al ver las imágenes en las que participaron su esposo Rodrigo, su hijo Felipe, además de sus hermanos, quienes le enviaron saludos desde la isla de Chiloé.

La dramática historia de Pincoya

Previo a que se conociera este emotivo momento, Pincoya se dirigió a los televidentes ante las cámaras de Gran Hermano, donde les pidió que por favor sacaran a Trinidad de la casa y manifestó su molestia con que “me voten todas las semanas, pero yo sé a qué vine”, dejando en claro sus objetivos.

“Yo sé que también tenía que dejar cosas, dejar a mi familia, pero para mí lo más preciado es mi hijo. Ustedes dirán: ¿Entonces por qué está acá? Porque le quiero dar un regalo”, confesó.

Esto llevó a que la mujer diera a conocer un dato desconocido hasta el momento: “Mi hijo es paciente renal, mi primer hijo falleció, lo llevo en el corazón todos los días. No es que no lo extrañe, trato de no pensar para no quebrarme, pero es para que él no me vea llorar, me vea contenta”, aseveró.