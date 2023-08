Qué llevó a que Charly García terminara siendo hospitalizado en Argentina

13 de Agosto de 2023

De momento, se dejó en claro que el cantante argentino se encuentra fuera de peligro.

Carlos Alberto García, más conocido como Charly García, fue hospitalizado este sábado en Buenos Aires, Argentina, lo que levantó las alertas de los fanáticos.

Según detalló Clarín, el destacado artista trasandino “llegó a la guardia del Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT)” ayer en la mañana junto a su pareja, Mecha Iñigo, para realizarse un chequeo médico.

Fue durante esto que los médicos decidieron que el cantante fuera internado. Si bien se desconocen los motivos que llevaron a tomar esta determinación, se ha dejado en claro que Charly García se encuentra fuera de peligro, pese a haber sido hospitalizado.

Según la periodista Ángeles Balbiani, “los doctores no lo habrían encontrado del todo bien y por eso prefirieron que se quedara en la clínica de Recoleta para determinar los pasos a seguir”.

Por lo mismo, los especialistas lo que buscan es “adelantar chequeos porque no lo encontraron en buen estado” y así evitar que vuelva a salir de su casa nuevamente.

La noticia falsa de Charly García

Tras la noticia de que había sido hospitalizado, el estado de salud de Charly García nuevamente fue motivo de preocupación por parte de sus fanáticos.

Esto ocurre, además, luego de que en junio el periodista Esteban Trebucq difundiera información falsa respecto al cantante. En esa oportunidad aseguró que “los que lo han visto en los últimos días cuentan que casi no habla ni camina“.

“Lo visitaron y lo vieron algunos músicos muy conocidos, que no voy a nombrarlos. Una persona que lo quiere muchísimo me dice que, en estos días, su estado es muy parecido a lo de (Diego) Maradona… Esperemos que no tenga el mismo desenlace, por Dios”, agregó.

Esto llevó a que el entorno cercano del músico saliera a desmentir lo informado por el periodista. Una de ellas fue Rosario Ortega, integrante de la banda de músicos que acompaña a Charly García señaló en ese entonces que “Charly está tranquilo, mirando una peli, nada cambió en estos días, armó un revuelo solo por querer decir algo el pelado de A24″.