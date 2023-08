Sebastián Ramírez aclara su eventual llegada a reality “Tierra Brava” de Canal 13

14 de Agosto de 2023

A pesar de su corto plazo, Sebastián Ramírez se convirtió en uno de los participantes más carismáticos de Gran Hermano, por lo que sus próximos pasos están siendo seguidos de cerca por los televidentes.

Al respecto, Ramírez fue parte de un live de Instagram junto a Arturo Longton, donde entregó luces sobre su futuro y especialmente si será parte del próximo reality de Canal 13, “Tierra Brava”.

“Entraría, pero no puedo. Quiero aclararlo porque me preguntan siempre en redes sociales, en la calle. No puedo entrar al reality de Canal 13, porque tengo un contrato y una cláusula por seis meses. No me puedo ir ni cagando a otro canal, hasta después de seis meses. Estoy encadenado”, expresó Sebastián.

En esta línea, se mostró dispuesto a volver a entrar a Gran Hermano, indicando que “quién sabe, quizás puedo reingresar si la gente lo pide (a Gran Hermano), si la producción quiere, yo feliz. No hay problema”.