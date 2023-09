VIDEO – “¡Da la cara, hijo de p…!”: Pamela Sosa increpó a Lotocki por la muerte de Silvina Luna

1 de Septiembre de 2023

La ex pareja del cirujano llegó hasta su casa para encararlo por la muerte de la ex participante de Gran Hermano Argentina.

Compartir

Luego de una larga hospitalización, este jueves se anunció el fallecimiento de la modelo Silvina Luna a sus 43 años. Según informó La Nación, el deceso se produjo por causa de una insuficiencia renal provocada por una operación estética realizada por el doctor Aníbal Lotocki.

Este hecho causó tal indignación, que Pamela Sosa, quien fue pareja del cirujano y también se sometió a una operación, se acercó a su casa a pedir justicia.

Durante la noche del jueves, la ex pareja del acusado tuvo un ataque de furia y llegó a expresarse a las afueras de su domicilio.

“¿Cuánta gente tiene que morir?”, exclamó Pamela Sosa mientras golpeaba la puerta cerrada de la casa de Lotocki.

“¡Da la cara hijo de p…! ¡Da la cara Lotocki! ¡Vení acá a hablar conmigo! ¡Lotocki asesino! ¿Cuántas más víctimas tiene que haber?”, se escuchó gritar a la modelo mientras lloraba.

🔴 Pamela Sosa en la puerta de la casa de Aníbal Lotocki



💬 “Necesitamos que alguien nos ampare, nadie nos cuida".



Cc #AméricaNoticias @soledadlarghi @rolandogps pic.twitter.com/oCR1OT61Ww — América TV (@AmericaTV) September 1, 2023

“Es un asesino suelto, ya mató a un montón de personas. Necesitamos que alguien nos ampare. Acá nadie nos cuida, necesitamos una sentencia firme”, reclamó frente a los medios que se encontraban en el lugar.

Es importante recordar, que un año después de su separación, Pamela Sosa inició acciones legales en contra de Aníbal Lotocki. Incluso, la mujer afirmó que las inyecciones que le introdujo el doctor en diversos tratamientos estéticos le habrían provocado diabetes y granulomas.

Pero no era la única en contra del médico, ya que también se sumaron otras figuras como Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Silvina Luna.

Pamela Sosa y la muerte de Silvina Luna

Muy afectada por la noticia en las afueras de la casa de Lotocki, Pamela Sosa recordó a Silvina Luna como “una mina que tenía futuro, una persona que quería tener una familia. No me quiero ni imaginar su hermano cómo debe estar, por Dios. Una persona querida, una buena persona. ¿Por qué, por qué? Todo por este hijo de p… y la justicia que no hace nada”.

En febrero del 2022, Aníbal Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y a cinco de inhabilitación para ejercer la profesión, tras ser denunciado por mala praxis por un grupo de mujeres que fueron afectadas por sus intervenciones quirúrgicas.

Sin embargo, el cirujano continuó practicando su profesión.