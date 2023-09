Lucas Crespo sufrió robo a mano armada en el Barrio Bellavista: “Anden con cuidado”

Una complicada situación tuvo que enfrentar Lucas Crespo, luego de que sufriera un robo a mano armada en el Barrio Bellavista.

El hecho lo dio a conocer a través de su cuenta de X pasada la medianoche, luego de que muchos se preguntaran por qué se había ausentado de la edición de este domingo de Gran Hermano, donde se anunciaría al sexto participante en volver a la casa estudio por votación del público.

“Amigos, el día de hoy me asaltaron en Bellavista con pistola y me quitaron el teléfono estando abierto”, comenzó señalando.

A raíz de este robo, Lucas Crespo aclaró que “no tengo acceso a ninguna red social porque las tengo con doble verificación. Por ende si les escriben o suben cualquier cosa sepan que no soy yo”.

“Abrazo y anden con cuidado“, cerró su mensaje el influencer, recibiendo el apoyo de parte de sus seguidores.

Amigos,

El dia de hoy me asaltaron en bellavista con pistola y me quitaron el telefono estando abierto. No tengo acceso a ninguna red social por que las tengo con doble verificacion. Por ende si les escriben o suben cualquier cosa sepan que no soy yo.

Abrazo y anden con cuidado