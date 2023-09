Generación 98: Javiera y Chico Olmedo recordarán la noche que pasaron juntos

27 de Septiembre de 2023

El empresario intentará chantajear a su ex compañera para que se involucre en Punta Virgen.

El episodio de este miércoles de Generación 98 estará marcado por una tensa discusión entre Javiera (Paloma Moreno) y Hernán “Chico” Olmedo (Gabriel Cañas). Como se pudo ver en el capítulo anterior, el empresario llegó a la oficina de la economista, donde incluso hablaron de su relación matrimonial con Gonzalo (Nicolás Oyarzún).

Pese a esto, durante el capítulo 67 la conversación entre ellos cambiará de tono y se centrará principalmente en la noche que pasaron juntos.

La apasionada noche entre Javiera y Chico Olmedo

“Hablemos de este tema. Esa vez yo estaba intoxicada en alcohol, borracha, con copete que tú me diste, Chico”, comenzará Javiera increpándolo.

Tras escuchar esto, su ex compañero del colegio intentará bajarle la gravedad al asunto y le dirá que para él fue un bonito recuerdo. En esa escena, incluso Hernán confesará que esa fue su primera vez con una mujer.

Mega.

“Para mí no fue nada bonito y prefiero no tener ese recuerdo. Así que te pido que, por favor, pares con esto”, le contestó la mejor amiga de Valentina (María Gracia Omegna).

Por su parte, Chico Olmedo intentará explicarle a Javiera que este secreto se quedará entre ellos.

“Yo me quedo callado y tú te quedas callada. Así hemos guardado este secreto, es confianza. Por eso me da tanta lata y rabia que no te quieras meter a Punta Virgen, porque estás rompiendo está confianza y a mí si me daría mucha lata, me robaste mi virginidad, por despecho, que este secreto llegue a oídos de gente indiscreta”, manifestó Hernán chantajeándola con su proyecto.

Ante esta situación, la economista rápidamente se molesta con él comenzando a sospechar de sus verdaderas intenciones.