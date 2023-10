VIDEO – La emotiva escena en que Joselo le confiesa a su mamá que ama a Thiago

20 de Octubre de 2023

El hijo mayor de Sole finalmente pudo confesar sus sentimientos, sacándose un peso de encima.

Luego de ver sufriendo por amor a Joselo (Max Salgado), finalmente Sole (Sigrid Alegría) se enteró de la relación que mantenía en secreto con Thiago (Francisco Dañobeitia) en Como La Vida Misma.

Esta esperada conversación se dio tras un diálogo de la mujer con su hermano René (Sebastián Layseca), quien insistió en que es su hijo quien debe contarle sobre su sexualidad.

Dentro del capítulo emitido este jueves, se vio que la mujer decidió prepararle una leche nevada al estudiante para regalonearlo por su dura semana. Fue allí cuando ella comienza a contarle que esa preparación le ayudó con las penas de amor cuando terminó su matrimonio con Marco (Andrés Velasco).

La emotiva confesión de Joselo

Tras oír la historia de Sole, Joselo decidió revelarle sus sentimientos, por primera vez en Como La Vida Misma: “Mamá, hay algo que te tengo que contar… Ay, me está costando. Lo voy a decir, pero no me están saliendo las palabras”, dijo, complicado.

Ahí, la mujer intervino para ayudarlo: “Cuando yo era chica, tu abuela me dijo una frase que nunca voy a olvidar: La vida nos daba dos regalos muy poderosos, la boca y el corazón. La boca para comunicarnos y el corazón para escucharlo”, comenzó diciendo.

Asimismo, el personaje de Sigrid Alegría le brindó su apoyo incondicional: “Tengo el corazón abierto para escucharte hijo, para acompañarte, para entenderte. Quiero que luches por tu felicidad. Si es una mujer la que te hace profundamente feliz, está bien. Y si no es una mujer la que te hace feliz, está bien también”.

Luego de escuchar a su madre, Joselo le confesó llorando: “Mamá, estoy enamorado de Thiago”, a lo que Sole respondió: “Y yo te amo a ti, yo te amo a ti, te amo desde el alma”.