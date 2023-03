Bad Bunny lanza broma sobre Pedro Pascal durante entrevista con Revista Time

29 de Marzo de 2023

Bad Bunny hizo historia al protagonizar la portada de la revista que, por primera vez, viene en español.

Compartir

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, hizo historia al protagonizar la primera edición de la revista Time en español.

En la entrevista, también aprovechó de referirse a sus próximos proyectos como su presentación en Coachella el próximo mes de abril y su rol en la película de Marvel llamada El Muerto, la que aún no inicia sus grabaciones.

En medio de sus declaraciones, Bad Bunny, incluso, se dio el tiempo de bromear con Pedro Pascal, actor chileno que en los últimos meses ha aumentado su popularidad por su rol protagónico en la serie The Last of Us.

“Aún no hemos grabado ninguna escena. Quizá me cambien por Pedro Pascal“, lanzó el intérprete de “Titi Me Preguntó”.

El gusto de Bad Bunny por la actuación

Además de este proyecto, del cual aún no se tienen novedades, pese a que en primera instancia se había anunciado su estreno para enero de 2023, Bad Bunny ya tuvo su primera experiencia cinematográfica en la película Bullet Train.

“Siempre me ha gustado actuar. Donde crecí, si algo te gusta es lo único que te gusta. Es complicado tomar clases de música, piano, canto y actuación. Requiere dinero y tiempo (…) Siempre me gustó actuar, pero no más que la música. La música siempre primero“, señaló el puertorriqueño.

En esa misma línea, reconoció que antes no había tenido la oportunidad de actuar y ahora esto se dio “gracias a mi fama y éxito en la música. Lo he probado y me gusta“.