Desde el próximo 9 de junio: ministra Rincón anticipó rebaja de $100 en los combustibles

La ministra de Energía coincidió este domingo con el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto de la opción real de una fuerte caída en el precio de la bencina y el diésel.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, coincidió este domingo con el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto de la opción real de que los combustibles experimenten una fuerte rebaja en sus precios durante la próxima semana.

De acuerdo con lo manifestado por el encargado de la billetera fiscal, “hay un impacto directo en el ingreso disponible la próxima semana, una vez que bajen nuevamente $100 la bencina y el diésel“, según le dijo a La Tercera.

Según Quiroz, el fin de la guerra en Irán “ayuda a que se vaya revirtiendo” el alza que experimentaron los combustibles tras el inicio del conflicto.

“Después de aprobar nuestro proyecto de ley de reconstrucción, se va a reafirmar este cambio“, complementó el secretario de Estado.

Qué dijo la ministra Rincón sobre la rebaja de los combustibles

En conversación con Mesa Central de T13, la ministra Rincón se refirió al precio de los combustibles y sostuvo que “hay buenas noticias; si todo sigue como está, (la bencina) debiera bajar 100 pesos más, lo que es importante“.

“Lo que hicimos significó más de 2 mil millones de dólares aproximadamente de ahorro para el Estado, lo que no es poco”, apuntó la secretaria de Estado.

De esta forma, la reducción en el precio de la bencina anunciada tanto por Quiroz como por Rincón debería verse reflejada en el informe que entregará el próximo miércoles la Empresa Nacional del Petróleo, tras cumplirse el nuevo período de tres semanas para actualizar los valores.