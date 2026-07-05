VIDEO – “Confió en nosotros”: chilena del USAR recordó el rescate de Hernán Gil en Venezuela

María Paz Campos, de profesión TENS, relató que Gil “siempre tuvo una excelente disposición, sus ganas de vivir eran impresionantes”.

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La chilena María Paz Campos, de profesión Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS), recordó este domingo el trabajo que realizaron los integrantes del equipo USAR de Bomberos para rescatar al sobreviviente Hernán Gil, una semana después del doble terremoto en Venezuela.

Gil quedó atrapado al interior de una garita en el segundo subterráneo de un edificio de 8 pisos que colapsó con los movimientos telúricos.

Tras detectar su presencia en el lugar, se formó un equipo internacional de rescatistas, entre los que tomaron parte los voluntarios chilenos que se trasladaron a ese país.

Uno de ellos fue Campos, quien contó detalles del trabajo que se realizó para rescatar con vida al sobreviviente, así como los contactos que se mantuvieron con él mientras se realizaban las labores.

El rescate de Hernán Gil según el relato de la chilena

“En el caso de Hernán (Gil) se nos informó de que había señales de vida, que habían escuchado a una persona pidiendo auxilio, entonces, lo que se hace es que hay un grupo de búsqueda técnica con sensores específicos”, recordó sobre el rescate la chilena en la entrevista que le concedió a T13.

Agregó que “ahí empezamos a acceder a un túnel que era lo más cercano que teníamos para poder llegar. (…) Se escuchaba súper nítida su voz. Los primeros días fue solamente con gritos y mover piedra por piedra, evitando que se generaran escombros y derrumbes“.

“Cuando se tiene contacto con la persona, hay que mantener una comunicación fluida, porque el estrés que tiene esa persona es grande y los trabajos pueden generar algunas situaciones incómodas para él. Entonces, siempre (hay que) explicarle las labores que nosotros estamos realizando“, rememoró.

La rescatista añadió que “con las cámaras pudimos colocar una sonda para darle hidratación, que fue vital para que pudiera mantenerse con vida el tiempo que teníamos que trabajar para la extracción. (…) A la larga hay que interactuar, pero no hacerle preguntas tan íntimas a menos que él quisiera hablar, porque uno no sabe si la pregunta que le hace le puede afectar más”.

“Tu voz me daba paz”

Manifestó también que Gil “siempre tuvo una excelente disposición, sus ganas de vivir eran impresionantes. Él confió en nosotros, tenía mucha fe y con todas las personas con las que interactuó tuvo buena disposición“.

“Cuando salió y lo estábamos atendiendo, me acerqué y le dije que yo era María Paz, y ahí fue cuando me dijo tu voz me daba paz. Con eso me di por pagada completa, el sacarlo ya era un éxito como equipo, pero en lo personal sentí que mi trabajo lo sintió él y funcionó”, dijo con emoción.

Finalmente, la TENS chilena sostuvo que “en este caso fue una buena historia, pero sí pasó que teníamos que decirle a familias que hicimos todos los intentos posibles para contactar a alguna persona, que ocupamos equipos de georreferencia, sensores de movimiento, grupos caninos de otros USAR, que ingresamos, pero no encontramos a nadie“, concluyó.