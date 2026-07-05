Sin luz, sin agua y sin combustible: la crisis energética en Cuba escala a su peor nivel con el 72% de la isla apagada

La estatal Unión Eléctrica proyecta que el 72% de la isla quedará simultáneamente sin electricidad en hora punta este domingo. El colapso arrastra al resto de los servicios: el 87% de los acueductos depende de la red eléctrica —casi tres millones de cubanos ya carecen de agua potable regular— y las importaciones de petróleo cayeron entre 80% y 90% desde enero.

Cuba enfrenta este domingo el mayor apagón programado de su historia reciente. El 72% de la isla quedará simultáneamente sin electricidad en el horario de mayor consumo, según proyecciones de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

La cifra supera el registro del viernes —71%— y confirma una escalada que en menos de dos meses ha batido tres veces los máximos de afectación del sistema.

El colapso eléctrico, en todo caso, no sólo tiene como efecto el apagón de la isla. El 87% de los acueductos del país depende del sistema eléctrico nacional para funcionar, lo que convierte cada apagón en un corte de agua simultáneo.

Datos oficiales de mayo confirmaron que casi tres millones de cubanos carecen de acceso regular al agua potable, y solo en la provincia de Artemisa más de 225.000 personas —el 65% de su población— no reciben agua de forma regular.

El combustible corre la misma suerte. Desde enero de 2026, las importaciones de petróleo se redujeron entre 80% y 90% tras las sanciones impuestas por la administración Trump, y Venezuela y México suspendieron sus suministros a la isla.

Los motores de generación —que aportaban cerca del 40% de la matriz y requieren diésel y fueloil— están parados desde enero, en lo que el régimen califica reiteradamente de “asfixia energética”.

Un tercio de la demanda

Para este domingo, la UNE prevé una disponibilidad de apenas 1.000 megavatios (MW) frente a una demanda que superará los 3.100 MW, con una desconexión programada de 2.230 MW.

Según datos de la estatal elaborados por la agencia EFE, la afectación había tocado el 70% en dos ocasiones este año —el 14 de mayo y el 26 de junio— antes de alcanzar el 71% el viernes, jornada en que la disponibilidad cubrió apenas el 30% de la demanda máxima.

El director general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra, reconoció en televisión nacional que la termoeléctrica Antonio Guiteras volvió a desconectarse del sistema, acumulando unas 17 salidas por averías en lo que va del año.

A ello se suma que diez de las 16 unidades termoeléctricas del país permanecen detenidas por fallas o mantenimiento.