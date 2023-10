VIDEO – Tuvieron que ser separados: así fue la pelea entre Arturo Longton y Luis Mateucci en Tierra Brava

30 de Octubre de 2023

Una conversación en la cocina fue, lentamente, subiendo de nivel entre los dos participantes del reality show.

El capítulo de Tierra Brava de este domingo estuvo marcado por una fuerte pelea que protagonizaron Arturo Longton y Luis Mateucci.

Todo ocurrió cuando ambos, junto a otros participantes, compartían en la cocina de la hacienda, donde el argentino le enrostró al conocido chico reality que “estás durmiendo y dices ser estratega de un reality”.

Ante sus palabras, Longton reaccionó indicando que “tú has estado en puras h… de pareja, donde lo único que hacías era agarrar y ninguna h… más, no me vengas a h… a mí. Tienes un ego tremendo y no hacís ninguna h…”.

En tanto, Mateucci le preguntó: “¿Y vos no lo tenés?”, a lo que el chileno destacó que “soy un h… carismático”. Pero el líder del equipo rojo no se quedó callado y preguntó: “¿Carismático de qué? Decíme algo de carisma que tengas?”.

Esta última frase de Luis Mateucci llevó la pelea con Arturo Longton a otro nivel, llegando a que ambos se pararan de la mesa, frente a las atónitas miradas de Daniela, Guarén y Max.

En tanto, Jhonatan y Fabio, hicieron lo posible para separarlos. Sin embargo, Mateucci insistió con la frase: “Decíme un carisma que tengás vos”, frente a un Longton ya fuera de control que sentenció, “vamos a arreglar la h… atrás, si querís”.

“Vamos atrás”, le respondió el argentino, mientras Fabio sacó a Longton y Jhonatan se quedó con Luis en la cocina.

Con los ánimos enardecidos, continuó el enfrentamiento fuera de la cocina. “Tu ego es tan grande que dices que yo vine acá para hacerte algo a ti. Trabajo para no ser así como vos, h… Te creís la guinda de la torta poh h…”, señaló el ex integrante de “Mundos opuestos”, a lo que Luis le refregó que cuando llegó hacienda, los saludó a todos, menos a él

“Ándate de acá h… y no te metai conmigo h…”, insistió Longton.