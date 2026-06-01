Restricción vehicular: revisa cuáles son las patentes que no pueden circular este lunes 1 de junio

Quienes no respeten la medida se exponen a sanciones económicas que van desde los $68.647 a los $102.970, aproximadamente.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Con el propósito de reducir la contaminación atmosférica en la Región Metropolitana durante los meses de otoño e invierno, este lunes 1 de junio se aplica nuevamente la restricción vehicular, que responde al Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio de Medio Ambiente.

A fin de evitar las multas respectivas, los conductores deben estar atentos a los dígitos de las placas patentes que tienen prohibido circular en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto entre las 07:30 y las 21:00 horas.

Aquellos que no respeten la medida se exponen a sanciones económicas que van desde 1 a 1,5 UTM. Es decir, una cifra de entre $68.647 y $102.970, aproximadamente.

Efectivos de Carabineros, inspectores municipales y funcionarios del Ministerio de Transportes están a cargo de las fiscalizaciones destinadas a asegurar que los automovilistas cumplan con la restricción vehicular de este lunes 1 de junio.

Las patentes con restricción vehicular este lunes 1 de junio

En el caso de los automóviles, station wagons y similares con sello verde, no pueden circular este lunes los vehículos cuyas patentes finalicen en los dígitos 8 y 9.

Por su parte, para aquellos sin sello verde, la restricción vehicular rige para los que tienen patentes terminadas en los dígitos 6, 7, 8 y 9.

Además, se debe tener en cuenta que estos vehículos tienen prohibición absoluta para circular dentro del anillo Américo Vespucio, cualquiera sea el último dígito de la placa patente.

Respecto de aquellas motocicletas inscritas antes de 2010, la restricción afecta este viernes a aquellas cuyas patentes terminen en 8 y 9.

En cuanto a los buses sin sello verde, la prohibición de circular se aplicará entre las 10:00 y 16:00 horas y afecta a las patentes finalizadas en 6, 7, 8 y 9.

Por último, los camiones sin sello verde tendrán restricción vehicular dentro del anillo Américo Vespucio desde las 10:00 y hasta las 18:00 horas, también para los dígitos 6, 7, 8 y 9.