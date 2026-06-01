Encuesta Cadem: 59% cree que Kast debe anunciar medidas para bajar el costo de la vida en la Cuenta Pública

Además, el sondeo mostró que el 38% de los encuestados aprueba la forma en que el presidente Kast está conduciendo su gobierno, mientras que un 58% la desaprueba.

AGENCIA UNO.

El anuncio de “medidas destinadas a bajar el costo de vida de las familias” por parte del presidente José Antonio Kast es el tema económico más esperado en la Cuenta Pública, de acuerdo con la última Encuesta Cadem.

Según el sondeo, el 59% de los consultados se inclinó por esa alternativa, mientras que el 3’% mencionó que debe abordar cómo “reducir el gasto público y ordenar las finanzas del Estado” y el 22% se inclinó por “atraer inversión extranjera y dar mayor certeza jurídica a grandes proyectos“.

Respecto a la principal medida en materia de seguridad que debería anunciar el mandatario en su mensaje al país, el primer lugar lo ocupó el “endurecer las penas contra el crimen organizado” (36%); “recuperar barrios tomados por el narcotráfico y el crimen organizado” (33%), además de “reformar el sistema judicial” y “aumentar dotación, equipamiento y respaldo a Carabineros y PDI”, ambas con un 31%.

En cuanto a la inmigración, el 41% de los consultados estima que la medida más relevante sería eliminar beneficios para inmigrantes en situación irregular, en tanto que un 36% prioriza acelerar las expulsiones de quienes permanecen ilegalmente en el país.

Al abordar el tema de la salud, el 45% se mostró preocupado por la reducción de las listas de espera para especialistas y cirugías.

En educación, por su parte, el anuncio más esperado es poner fin a la denominada “tómbola” del Sistema de Admisión Escolar (48%).

Aprobación presidencial aumentó un punto en la Encuesta Cadem

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Cadem, el 38% aprueba la forma en que el presidente José Antonio Kast está conduciendo su gobierno, mientras que un 58% la desaprueba.

Así, la aprobación a la gestión del mandatario registró una caída de un punto porcentual respecto de la medición anterior, mientras que la desaprobación a su labor aumentó dos puntos.

Según deja en claro el sondeo, el jefe de Estado cerró mayo con un promedio mensual de 39% de aprobación y 56% de desaprobación.

También mostró que la aprobación más alta se registra entre los mayores de 55 años, donde alcanza el 52%, y entre quienes se identifican con la derecha, segmento en el que llega al 79%.