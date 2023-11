El mensaje con el que Taylor Swift anunció la suspensión de su segundo concierto en Argentina

Para tristeza de los miles de fanáticos que llegarían este viernes al Estadio Monumental de Buenos Aires, el segundo concierto de Taylor Swift en Argentina tuvo que ser suspendido debido a la intensa lluvia que se ha registrado durante la jornada.

“Me encanta un show bajo la lluvia, pero nunca voy a poner en peligro a mis fans ni a mis compañeros artistas y equipo“, comenzó señalando en un mensaje publicado en todas sus redes sociales.

Pese las inclemencias del tiempo, los seguidores de la cantante, que llevan meses esperando este día, de igual manera llegaron al recinto deportivo temprano en la mañana con paraguas e impermeables, puesto que el agua no sería impedimento para cumplir sus sueños.

Aunque muchos podrían haberse sentido decepcionados con la noticia, Taylor Swift aseguró que el segundo concierto en Argentina se llevará a cabo este domingo.

“Hemos reprogramado el espectáculo de esta noche en Buenos Aires para el domingo debido a que el clima es tan caótico que sería inseguro intentar realizar este concierto”, consignó, destacando: “¡La buena noticia es que podré quedarme más tiempo en Argentina!“.

La norteamericana debutó este jueves en tierras argentinas con su The Eras Show, donde reconoció estar impresionada de sus fanáticos que corearon y gritaron durante las más de dos horas que duró el show.

I love a rain show but I’m never going to endanger my fans or my fellow performers and crew. We’ve rescheduled tonight’s Buenos Aires show for Sunday due to the weather being so truly chaotic it would be unsafe to try and put on this concert. Good news is I get to stay in… https://t.co/kibxWUwIiw